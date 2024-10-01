https://ria.ru/20241001/vystavka-1975713294.html

Нацэкспозиция Made in Russia открылась на выставке технологий WETEX

Нацэкспозиция Made in Russia открылась на выставке технологий WETEX - РИА Новости, 01.10.2024

Нацэкспозиция Made in Russia открылась на выставке технологий WETEX

Ведущая международная выставка в области устойчивого развития - WETEX 2024, организованная Министерством энергетики и водных ресурсов Дубая, начала свою работу... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:18

2024-10-01T13:18

2024-10-01T13:18

дубай

россия

оаэ

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ведущая международная выставка в области устойчивого развития - WETEX 2024, организованная Министерством энергетики и водных ресурсов Дубая, начала свою работу 1 октября в Дубае, представлять на ней в этом году свои решения при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) отправились 24 российских производителя, сообщает центр."Национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, расположилась в двух павильонах. Уже в первый час работы выставки экспозицию осмотрел Председатель Высшего совета Дубая по энергетике Шейх Ахмед Бен Саид Аль Мактум", - говорится в сообщении.Компании из Северной Осетии, Санкт-Петербурга, Свердловской, Псковской, Новосибирской областей и из других регионов РФ показывают на WETEX потенциальным партнерам из Ближнего Востока технологии в области энергетики и охраны окружающей среды, а также обработки воды и отходов: от экологического оборудования по очистке промышленных газов и опреснителя морской воды до дельта-робота, сортирующего различные материалы.Например, компания "СпецмашСоник" из Воронежской области впервые представляет на WETEX ультразвуковой диспергатор, который используется в химии, медицине, фармацевтике и производстве косметики для обработки и смешивания различных жидкостей и получения высококачественных эмульсий, суспензий и экстракций. В компании отмечают, что качество, эффективность и надежность воронежского оборудования не уступает лучшим мировым аналогам при более доступной цене.Владимирский производитель Emerald представляет под брендом Made in Russia уникальные компактные модульные электрохимические установки, которые позволяют обеззараживать и очищать воду. Компания принимает участие в WETEX при поддержке РЭЦ уже третий раз. В 2022 году Emerald провела на выставке более 100 переговоров, нашла новых заказчиков, а сейчас ведет два проекта в ОАЭ.Другая компания – "Стов" из Москвы – показывает в Дубае оборудование и решения для эффективной очистки воды. Компания впервые участвует в WETEX при поддержке РЭЦ и надеется в ходе выставки наладить контакты с местными предприятиями.Пермский торговый дом "УралХимСорб", который уже активно поставляет активированные угли на древесной основе в страны ближнего зарубежья, планирует с помощью участия в выставке открыть для себя рынки стран Персидского залива.Среди участников национальной экспозиции также УК "Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг" из Татарстана – компания реализует полный цикл инжиниринговых услуг, имеет уникальный опыт проведения ремонта турбин Solar. На WETEX компания обсуждает с потенциальными партнерами возможности сотрудничества в области переработки промышленных отходов, ремонта и сервиса промышленных турбин.РЭЦ напомнил, что сопровождает компании на выставке, софинансирует их затраты, а также организует деловые переговоры с заинтересованными коммерческими компаниями, НКО и государственными структурами из ОАЭ и других стран. Подробнее о мере поддержке можно узнать на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".Выставка WETEX продлится до 3 октября.

https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html

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оаэ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дубай, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia), экономика