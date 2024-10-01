https://ria.ru/20241001/vtb-1975763707.html
Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России
Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России - РИА Новости, 01.10.2024
Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России
ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:26
2024-10-01T16:26
2024-10-01T16:26
россия
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967749404_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_35f0d8acd211c38c7bf975004932c594.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических направлений, сообщает пресс-служба банка. Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодежи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Организаторы поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля. Конкурс проходит второй год подряд. В 2023 году в нем приняли участие более 500 участников из 30 вузов. "В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодежи", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, слова которой приводятся в сообщении. В свою очередь, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин добавил, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. "Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. <…> А информация, полученная во время участия в конкурсе "Финансовый мир", поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения", – цитирует пресс-служба Бувина.
https://ria.ru/20240920/studenty-1973800675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967749404_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_8ab388c55eb50bbf730d3f051d342a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб (банк)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических направлений, сообщает пресс-служба банка.
Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодежи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Организаторы поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.
Конкурс проходит второй год подряд. В 2023 году в нем приняли участие более 500 участников из 30 вузов.
"В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодежи", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова
, слова которой приводятся в сообщении.
В свою очередь, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин добавил, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать.
"Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. <…> А информация, полученная во время участия в конкурсе "Финансовый мир", поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения", – цитирует пресс-служба Бувина.