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Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России - РИА Новости, 01.10.2024
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16:26 01.10.2024
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Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России
Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России - РИА Новости, 01.10.2024
Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России
ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:26
2024-10-01T16:26
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических направлений, сообщает пресс-служба банка. Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодежи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Организаторы поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля. Конкурс проходит второй год подряд. В 2023 году в нем приняли участие более 500 участников из 30 вузов. "В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодежи", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, слова которой приводятся в сообщении. В свою очередь, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин добавил, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. "Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. &lt;…&gt; А информация, полученная во время участия в конкурсе "Финансовый мир", поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения", – цитирует пресс-служба Бувина.
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россия, втб (банк)
Россия, ВТБ (банк)

Конкурс по финансовой грамотности для студентов педвузов запустили в России

© iStock.com / Andrii ZoriiЖенщина делает подсчеты на калькуляторе
Женщина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© iStock.com / Andrii Zorii
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили федеральный конкурс по финансовой грамотности "Финансовый Мир" среди студентов педагогических направлений, сообщает пресс-служба банка.
Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодежи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Организаторы поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.
Конкурс проходит второй год подряд. В 2023 году в нем приняли участие более 500 участников из 30 вузов.
"В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодежи", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, слова которой приводятся в сообщении.
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В свою очередь, заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин добавил, что финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать.
"Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. <…> А информация, полученная во время участия в конкурсе "Финансовый мир", поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения", – цитирует пресс-служба Бувина.
 
РоссияВТБ (банк)
 
 
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