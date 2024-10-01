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На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 01.10.2024 (обновлено: 19:24 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области
На камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных военных ВСУ, нашли доказательства расправы украинских боевиков над жителями одного из населенных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:47
2024-10-01T19:24
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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КУРСК, 1 окт — РИА Новости. На камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных военных ВСУ, нашли доказательства расправы украинских боевиков над жителями одного из населенных пунктов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера GoPro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами", — рассказал он.Там же обнаружили внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения. "Возможно, это имеет отношение к файлу с убийством, запечатленным на камере", — резюмировал собеседник агентства.На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к кому-то и предлагает выйти. После чего он делает несколько прицельных выстрелов из автомата. За секунду до этого слышен крик: "Не стреляйте!"От вспышек выстрелов видно, что огонь ведется по дверному проему, расположенному в противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек, одетый в шорты и футболку, а справа, возле дивана, лежит еще один человек.На минувшей неделе замначальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска противника расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей.Об этом ранее также говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, отмечая, что военные ВСУ под дулом автомата загоняли туда местное население, по разным причинам не сумевшее покинуть небезопасные районы.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.
https://ria.ru/20241001/kurskaya-1975709064.html
https://ria.ru/20241001/kursk-1975640237.html
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Видео расстрела жителей Курской области, найденное у боевика ВСУ
Видео расстрела мирных жителей Курской области найдено на камере ликвидированного украинского боевика, сообщили РИА Новости российские силовики и предоставили кадры. Недалеко от места был обнаружен внедорожник, в бардачке которого были ювелирные украшения. Возможно, это имеет отношение к файлу с кадрами убийства, найденному на камере, считают силовики.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф, апты алаудинов, мария захарова
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Апты Алаудинов, Мария Захарова
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области

На камере убитого боевика ВСУ нашли кадры расправы над жителями Курской области

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КУРСК, 1 окт — РИА Новости. На камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных военных ВСУ, нашли доказательства расправы украинских боевиков над жителями одного из населенных пунктов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера GoPro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами", — рассказал он.
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Там же обнаружили внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения.
"Возможно, это имеет отношение к файлу с убийством, запечатленным на камере", — резюмировал собеседник агентства.
На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к кому-то и предлагает выйти. После чего он делает несколько прицельных выстрелов из автомата. За секунду до этого слышен крик: "Не стреляйте!"
От вспышек выстрелов видно, что огонь ведется по дверному проему, расположенному в противоположной части комнаты. Там в инвалидном кресле сидит человек, одетый в шорты и футболку, а справа, возле дивана, лежит еще один человек.
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На минувшей неделе замначальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска противника расстреливают мирных жителей Курской области, есть доказательства создания концлагерей.
Об этом ранее также говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, отмечая, что военные ВСУ под дулом автомата загоняли туда местное население, по разным причинам не сумевшее покинуть небезопасные районы.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияБрянская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФАпты АлаудиновМария Захарова
 
 
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