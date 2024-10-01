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"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 01.10.2024 (обновлено: 18:00 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/vsu-1975774494.html
"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме
"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме - РИА Новости, 01.10.2024
"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме
В рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами. Об этом заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды". РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:52
2024-10-01T18:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами. Об этом заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды".Так, он рассказал, что бывали случаи, когда солдаты отказывались выполнять боевые задачи. А когда их спрашивали, почему, отвечали, что из-за наркоманов, с которыми их отправляют в бой."Они (мобилизованные. — Прим. ред.), нанюхаются, &lt;…&gt; а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют", — сказал Гнездилов.Ранее неоднократно фиксировались сообщения об употреблении наркотиков в рядах ВСУ. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме

Командир бригады ВСУ Гнездилов пожаловался на наркоманов в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами. Об этом заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды".
Так, он рассказал, что бывали случаи, когда солдаты отказывались выполнять боевые задачи. А когда их спрашивали, почему, отвечали, что из-за наркоманов, с которыми их отправляют в бой.
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"Они (мобилизованные. — Прим. ред.), нанюхаются, <…> а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют", — сказал Гнездилов.
Ранее неоднократно фиксировались сообщения об употреблении наркотиков в рядах ВСУ. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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