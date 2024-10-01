https://ria.ru/20241001/vsu-1975774494.html

"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме

"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме - РИА Новости, 01.10.2024

"Нанюхаются и бегают". В ВСУ заявили о серьезной проблеме

В рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами. Об этом заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды". РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:52

2024-10-01T16:52

2024-10-01T18:00

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами. Об этом заявил командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды".Так, он рассказал, что бывали случаи, когда солдаты отказывались выполнять боевые задачи. А когда их спрашивали, почему, отвечали, что из-за наркоманов, с которыми их отправляют в бой."Они (мобилизованные. — Прим. ред.), нанюхаются, <…> а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют", — сказал Гнездилов.Ранее неоднократно фиксировались сообщения об употреблении наркотиков в рядах ВСУ. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

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вооруженные силы украины, в мире, украина