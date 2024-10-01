Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975758013.html
Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ
Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ
Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:03
2024-10-01T16:03
в мире
угледар
донецкая народная республика
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена, сообщает издание New York Times. Ранее во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни". "Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал изданию старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док. New York Times пророчит, что поражение ВСУ в Угледаре будет означать как стратегическую потерю, так и символический удар. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975717864.html
https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, угледар, донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ

NYT: ВСУ заявили, что в Угледаре больше негде удерживать позиции

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена, сообщает издание New York Times.
Ранее во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни".
Военный ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский
Вчера, 13:37
"Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал изданию старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док.
New York Times пророчит, что поражение ВСУ в Угледаре будет означать как стратегическую потерю, так и символический удар.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
Вчера, 14:28
 
В миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала