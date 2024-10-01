https://ria.ru/20241001/vsu-1975758013.html

Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ

Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ

Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:03

2024-10-01T16:03

2024-10-01T16:03

в мире

угледар

донецкая народная республика

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена, сообщает издание New York Times. Ранее во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни". "Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал изданию старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док. New York Times пророчит, что поражение ВСУ в Угледаре будет означать как стратегическую потерю, так и символический удар. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975717864.html

https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html

угледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, угледар, донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф