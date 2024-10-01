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"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html
"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024
"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО
Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:58
2024-10-01T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
угледар
украина
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут", — считает он.Как отметил Стариков, ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки российских военных."Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…" — раскритиковал он украинскую пропаганду.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html
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безопасность, россия, днр, угледар, украина, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Угледар, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО

Стариков: группировка ВСУ в Угледаре погибнет, так как ей не дали приказ уходить

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут", — считает он.
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Как отметил Стариков, ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки российских военных.
«
"Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…" — раскритиковал он украинскую пропаганду.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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