https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html

"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2024

"Они все погибнут": в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО

Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:58

2024-10-01T11:58

2024-10-01T11:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

угледар

украина

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут", — считает он.Как отметил Стариков, ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки российских военных."Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…" — раскритиковал он украинскую пропаганду.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975667241.html

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россия

угледар

украина

киев

донецкая народная республика

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