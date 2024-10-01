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Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении
Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении - РИА Новости, 01.10.2024
Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:07
2024-10-01T05:07
2024-10-01T05:07
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушные аэродинамические цели, по характеристикам которой военнослужащие определили крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение целей, расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитных управляемых ракет, которые поразили крылатые ракеты противника в воздухе" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar, РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе боевого дежурства расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушные аэродинамические цели, по характеристикам которой военнослужащие определили крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение целей, расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитных управляемых ракет, которые поразили крылатые ракеты противника в воздухе" - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar, РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.