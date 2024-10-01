https://ria.ru/20241001/vsu-1975639665.html

Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении

Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении - РИА Новости, 01.10.2024

Войска группировки "Центр" сбили ракеты ВСУ на авдеевском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:07

2024-10-01T05:07

2024-10-01T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбил крылатые ракеты ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушные аэродинамические цели, по характеристикам которой военнослужащие определили крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение целей, расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитных управляемых ракет, которые поразили крылатые ракеты противника в воздухе" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar, РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф