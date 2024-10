https://ria.ru/20241001/vstrechi-1975718986.html

Производители нефтегазового оборудования провели встречи на KIOGE 2024

Производители нефтегазового оборудования провели встречи на KIOGE 2024

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 260 встреч с потенциалом в 28,1 миллиона долларов провели отечественные производители нефтегазового оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в ходе 29-ой Международной выставки и конференции "Нефть и Газ" (KIOGE) в Казахстане, которая проходила в Алматы с 25 по 27 сентября, сообщает центр."Всего под национальным брендом Made in Russia на площадке KIOGE свою продукцию представили 47 компаний. В числе экспонатов - передовые разработки и зарекомендовавшие себя технологии: электрические гидростанции и гидравлические ключи, скважинные фильтры, газовые хроматогрофы, системы контроля параметров бурения, оборудование для закачивания скважин и многое другое", - говорится в сообщении.Часть экспортеров уже договорились о подписании контрактов, часть - планируют продолжить обсуждение с потенциальными партнерами возможностей сотрудничества и предметно обсудить совместные проекты, намеченные в ходе выставки.Например, научно-производственное предприятие "Петролайн-А" из Набережных Челнов, которое занимается разработкой и производством контрольно-измерительных приборов и программного обеспечения для нефтегазодобывающей промышленности, планирует подписать экспортный контракт на несколько миллионов рублей с ведущим казахстанским научно-техническим центром.Большой интерес у посетителей выставки вызвал интерактивный стол имитации работы системы электрохимической защиты (ЭХЗ) от НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" из Энгельса. "Стол позволяет ознакомиться с устройством ЭХЗ на различных объектах, взаимодействовать с оборудованием, и его функциональные возможности не отличаются от реального. Он помогает подготовить специалистов ЭХЗ до непосредственного взаимодействия с оборудованием и получить практические навыки работы на виртуальном объекте", - поделился коммерческий директор НПО Андрей Митрофанов.По его словам, участие в выставке при поддержке РЭЦ, который сопровождает компании на выставке "под ключ", позволило лучше изучить потенциальных заказчиков и их потребности, специфику работы в Казахстане и получить контакты новых партнеров.Напомним, KIOGE входит в число наиболее авторитетных международных площадок для компаний, занимающихся добычей и транспортировкой углеводородов, а также инфраструктурой нефтегазовых проектов. В этом году национальная экспозиция под брендом Made in Russia площадью в 858 кв. м. стала одной из самых масштабных на выставке.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

