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Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана

Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана

Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:17

2024-10-01T21:17

2024-10-01T21:17

в мире

израиль

иран

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне. "В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства. Он добавил, что военные США остаются готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, также находящимся в регионе. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024