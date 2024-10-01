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Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
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21:17 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/voennye-1975823829.html
Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана
Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана
Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:17
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в мире
израиль
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне. "В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства. Он добавил, что военные США остаются готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, также находящимся в регионе. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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в мире, израиль, иран, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана

Пентагон: военные США на Ближнем Востоке защищают Израиль от ракетных атак Ирана

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.
Он добавил, что военные США остаются готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, также находящимся в регионе.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
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