Рейтинг@Mail.ru
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.10.2024 (обновлено: 05:21 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:03
2024-10-01T05:21
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Катериновки, Шахтерского, Новодонецкого, Урожайного, Черивного и Загорного", — сказал Гордеев. Он добавил, что также были пресечены действия трех инженерных групп в районах Малиновки и Луговского. Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bf7c0704ca2da6e6a437bf2b74e2ecb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ

Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций и подвоз боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Катериновки, Шахтерского, Новодонецкого, Урожайного, Черивного и Загорного", — сказал Гордеев.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США
30 сентября, 22:49
Он добавил, что также были пресечены действия трех инженерных групп в районах Малиновки и Луговского.
Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала