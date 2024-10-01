https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html

Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ

Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:03

2024-10-01T05:03

2024-10-01T05:21

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безопасность

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Катериновки, Шахтерского, Новодонецкого, Урожайного, Черивного и Загорного", — сказал Гордеев. Он добавил, что также были пресечены действия трех инженерных групп в районах Малиновки и Луговского. Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины