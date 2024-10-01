Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций и подвоз боеприпасов ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Катериновки, Шахтерского, Новодонецкого, Урожайного, Черивного и Загорного", — сказал Гордеев.
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Он добавил, что также были пресечены действия трех инженерных групп в районах Малиновки и Луговского.
Кроме того, огнем артиллерии и тяжёлыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного, Новоукраинки, Комсомольского и Гуляйполя, отметил начальник пресс-центра.
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