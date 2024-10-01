https://ria.ru/20241001/vagon-1975791225.html
В Подмосковье на станции Зеленый Бор произошел сход вагонов
В Подмосковье на станции Зеленый Бор произошел сход вагонов - РИА Новости, 01.10.2024
В Подмосковье на станции Зеленый Бор произошел сход вагонов
Сход двух вагонов произошел на станции Зеленый Бор в Пушкинском районе Московской области во вторник, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:58
2024-10-01T17:58
2024-10-01T22:28
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сход двух вагонов произошел на станции Зеленый Бор в Пушкинском районе Московской области во вторник, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога."Сегодня в 13:55 на станции Зеленый Бор фрязинской ветки Ярославского направления произошёл сход двух вагонов. Никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале компании.Движение поездов на участке Болшево - Детская в результате инцидента временно приостановлено, сообщила МЖД. Для пассажиров курсируют бесплатные автобусы. На месте работает восстановительный поезд, а железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке.Уточняется, что электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкино, Монино, Фрязево курсируют по расписанию.Позже Западное МСУТ СК России в Telegram-канале сообщило, что в цистернах сошедших вагонов находился пропан. В ведомстве добавили, что проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html
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происшествия, московская область (подмосковье), болшево, александров, московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Болшево, Александров, Московская железная дорога
В Подмосковье на станции Зеленый Бор произошел сход вагонов
В Подмосковье на станции Зеленый Бор произошел сход двух вагонов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Сход двух вагонов произошел на станции Зеленый Бор в Пушкинском районе Московской области во вторник, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога
.
"Сегодня в 13:55 на станции Зеленый Бор фрязинской ветки Ярославского направления произошёл сход двух вагонов. Никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале компании.
Движение поездов на участке Болшево - Детская в результате инцидента временно приостановлено, сообщила МЖД. Для пассажиров курсируют бесплатные автобусы. На месте работает восстановительный поезд, а железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке.
Уточняется, что электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкино, Монино, Фрязево курсируют по расписанию.
Позже Западное МСУТ СК России в Telegram-канале сообщило, что в цистернах сошедших вагонов находился пропан. В ведомстве добавили, что проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.