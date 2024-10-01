https://ria.ru/20241001/usolekhimprom-1975748656.html

Устранить источники загрязнения на "Усольехимпроме" планируется к 2028 году

Устранить источники загрязнения на "Усольехимпроме" планируется к 2028 году - РИА Новости, 01.10.2024

Устранить источники загрязнения на "Усольехимпроме" планируется к 2028 году

Устранить все источники загрязнения на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" и полностью подготовить ее к хоздеятельности планируется к 2028 году, сообщает РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:21

2024-10-01T15:21

2024-10-01T15:21

иркутская область

иркутская область

усолье-сибирское

дмитрий патрушев

игорь кобзев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Устранить все источники загрязнения на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" и полностью подготовить ее к хоздеятельности планируется к 2028 году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия "Усольехимпром", посетил площадку строительства производственно-технического комплекса "Восток" и провел заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды. Комбинат "Усольехимпром" обанкротился семь лет назад, промышленная площадка была брошена. Площадь опасного загрязнения превысила 1,6 тысяч гектаров, и в том числе распространялась на Ангару. Работа по очистке территории по поручению президента РФ Владимира Путина в течение четырех лет ведется Минприроды и "Росатомом". На ней планируется создать Федеральный центр химии, основными задачами которого являются снижение зависимости от импорта в химической отрасли и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии. Правительство РФ уже выделило на реконструкцию 14 миллиардов рублей. На период с 2025 по 2028 годы предусмотрено еще 35,5 миллиарда. Также, по словам Игоря Кобзева, реализация проекта будет способствовать развитию города Усолье-Сибирское и всей Иркутской области. На текущий момент выполнен комплекс неотложных мероприятий: специалисты ликвидировали объекты, которые представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Это позволило снять областной режим чрезвычайной ситуации, предотвратив экологическую катастрофу. В настоящий момент на площадке бывшего "Усольехимпрома" демонтировано более 90% от общего объема надземных и подземных частей зданий и сооружений. Параллельно идут работы по созданию экотехнопарка "Восток", основная специализация которого – переработка ртутьсодержащих отходов. "В Усолье-Сибирском реализуется уникальный проект по комплексному приведению территории в безопасное состояние. В частности, будут устранены все источники загрязнения окружающей среды, площадку полностью подготовят к дальнейшей хозяйственной деятельности. Окончание работ запланировано на 2028 год. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить работы раньше этого срока", - говорится в сообщении. Также вице-премьер отметил, что создание на территории промплощадки Федерального центра химии позволит обеспечить российской рынок отечественной химической продукцией, которая пока закупается за рубежом. Реализацией проекта занимается Минпромторг. В рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев посетили детский стационар Усольской городской больницы. В июле текущего года здесь завершился комплексный капитальный ремонт. Сейчас учреждение оснащено новой техникой, в его структуру входят отделения патологии новорожденных, реаниматологии и педиатрии, детское хирургическое, анестезиологическое и приемное.

https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутская область, усолье-сибирское, дмитрий патрушев, игорь кобзев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)