Устранить источники загрязнения на "Усольехимпроме" планируется к 2028 году
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск РХБЗ возле мобильного комплекса радиационной химической и биологической разведки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
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ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Устранить все источники загрязнения на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" и полностью подготовить ее к хоздеятельности планируется к 2028 году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия "Усольехимпром", посетил площадку строительства производственно-технического комплекса "Восток" и провел заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ возле мобильного комплекса радиационной химической и биологической разведки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ возле мобильного комплекса радиационной химической и биологической разведки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ берут пробу вещества из емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ берут пробу вещества из емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ во время измерения концентрации паров ртути в цехе ртутного электролиза с использованием анализатора ртути на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ возле мобильного комплекса радиационной химической и биологической разведки на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
3 из 4
Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ берут пробу вещества из емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Производственная деятельность химического комбината была прекращена в 2010 году. После банкротства в 2017 году предприятие не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Президент РФ поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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Комбинат "Усольехимпром" обанкротился семь лет назад, промышленная площадка была брошена. Площадь опасного загрязнения превысила 1,6 тысяч гектаров, и в том числе распространялась на Ангару. Работа по очистке территории по поручению президента РФ Владимира Путина в течение четырех лет ведется Минприроды и "Росатомом". На ней планируется создать Федеральный центр химии, основными задачами которого являются снижение зависимости от импорта в химической отрасли и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии. Правительство РФ уже выделило на реконструкцию 14 миллиардов рублей. На период с 2025 по 2028 годы предусмотрено еще 35,5 миллиарда.
Также, по словам Игоря Кобзева, реализация проекта будет способствовать развитию города Усолье-Сибирское и всей Иркутской области. На текущий момент выполнен комплекс неотложных мероприятий: специалисты ликвидировали объекты, которые представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Это позволило снять областной режим чрезвычайной ситуации, предотвратив экологическую катастрофу. В настоящий момент на площадке бывшего "Усольехимпрома" демонтировано более 90% от общего объема надземных и подземных частей зданий и сооружений. Параллельно идут работы по созданию экотехнопарка "Восток", основная специализация которого – переработка ртутьсодержащих отходов.
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"В Усолье-Сибирском реализуется уникальный проект по комплексному приведению территории в безопасное состояние. В частности, будут устранены все источники загрязнения окружающей среды, площадку полностью подготовят к дальнейшей хозяйственной деятельности. Окончание работ запланировано на 2028 год. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить работы раньше этого срока", - говорится в сообщении.
Также вице-премьер отметил, что создание на территории промплощадки Федерального центра химии позволит обеспечить российской рынок отечественной химической продукцией, которая пока закупается за рубежом. Реализацией проекта занимается Минпромторг.
В рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев посетили детский стационар Усольской городской больницы. В июле текущего года здесь завершился комплексный капитальный ремонт. Сейчас учреждение оснащено новой техникой, в его структуру входят отделения патологии новорожденных, реаниматологии и педиатрии, детское хирургическое, анестезиологическое и приемное.