https://ria.ru/20241001/uscherb-1975830424.html
Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки
Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки - РИА Новости, 01.10.2024
Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки
Ракетный обстрел со стороны Ирана обернулся минимальным ущербом для Израиля, несмотря на то, что не носил демонстративного характера, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:12
2024-10-01T22:12
2024-10-01T22:24
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Ракетный обстрел со стороны Ирана обернулся минимальным ущербом для Израиля, несмотря на то, что не носил демонстративного характера, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Это не демонстративная атака - каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны", - сказано в пресс-релизе.Военные объяснили незначительность ущерба работой систем ПВО, которые перехватили большинство из 180 ракет.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
2024-10-01T22:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, видео
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки
Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Ракетный обстрел со стороны Ирана обернулся минимальным ущербом для Израиля, несмотря на то, что не носил демонстративного характера, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Это не демонстративная атака - каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны", - сказано в пресс-релизе.
Военные объяснили незначительность ущерба работой систем ПВО, которые перехватили большинство из 180 ракет.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.