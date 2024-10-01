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Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки

Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки

Ракетный обстрел со стороны Ирана обернулся минимальным ущербом для Израиля, несмотря на то, что не носил демонстративного характера, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:12

2024-10-01T22:12

2024-10-01T22:24

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Ракетный обстрел со стороны Ирана обернулся минимальным ущербом для Израиля, несмотря на то, что не носил демонстративного характера, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Это не демонстративная атака - каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны", - сказано в пресс-релизе.Военные объяснили незначительность ущерба работой систем ПВО, которые перехватили большинство из 180 ракет.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-01T22:12 true PT1M02S

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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, видео