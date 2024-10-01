https://ria.ru/20241001/uragan-1975638082.html

США привлекли тысячи военных в регионы, пострадавшие от урагана "Хелен"

США привлекли тысячи военных в регионы, пострадавшие от урагана "Хелен" - РИА Новости, 01.10.2024

США привлекли тысячи военных в регионы, пострадавшие от урагана "Хелен"

Министерство обороны США привлекло тысячи бойцов Национальной гвардии, сотни тактических транспортных средств и десятки вертолетов в регионы, пострадавшие от... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:28

2024-10-01T04:28

2024-10-01T04:28

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США привлекло тысячи бойцов Национальной гвардии, сотни тактических транспортных средств и десятки вертолетов в регионы, пострадавшие от разрушительного урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье страны, заявили в Пентагоне. Военные участвуют в поисково-спасательных операциях, очистке дорог, эвакуации и других миссиях в пострадавших штатах. Как следует из распространенного сообщения ведомства, во Флориде 3,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии участвуют в миссиях по реагированию на чрезвычайную ситуацию в штате при поддержке сотен тактических транспортных средств, лодок и 11 вертолетов. В Джорджии в спасательных операциях участвуют 800 военнослужащих, в Южной Каролине - еще около 600. В Северную Каролину были переброшены военные из штатов Коннектикут, Мэриленд, Пенсильвания, Айова, Огайо, Нью-Йорк, а также из Южной Каролины и Флориды, которые присоединились к более чем 700 местным служащим Нацгвардии. В штатах Теннеси и Вирджиния, которые также пострадали от удара "Хелен", действуют 180 военнослужащих, 8 вертолетов и водных транспортных средств. "Северное командование США развернуло совместную группу поддержки в Нэшвилле, штат Теннесси, и направило представителя в федеральную группу по координации поисково-спасательных операций в Орландо, штат Флорида", - добавили в Пентагоне. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует в среду посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину, а также "как можно скорее" побывать в Джорджии и Флориде. По данные интернет-портала Power Outage, более 1,7 миллиона потребителей в США остаются без света и электричества в штатах, пострадавших в результате удара урагана "Хелен". В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html

https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html

https://ria.ru/20240930/bajden-1975602843.html

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в мире, сша, флорида, джорджия, джо байден, министерство обороны сша