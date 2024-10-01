https://ria.ru/20241001/ukraina-1975798839.html

Посольство в Риме задалось вопросом, на что Италия выделила средства Киеву

Посольство в Риме задалось вопросом, на что Италия выделила средства Киеву - РИА Новости, 01.10.2024

Посольство в Риме задалось вопросом, на что Италия выделила средства Киеву

Украина потратит итальянские 45 миллионов евро, выделенные на восстановление архитектуры Одессы, снос памятников и борьбу с культурным и историческим наследием, РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:45

2024-10-01T18:45

2024-10-01T18:45

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РИМ, 1 окт - РИА Новости. Украина потратит итальянские 45 миллионов евро, выделенные на восстановление архитектуры Одессы, снос памятников и борьбу с культурным и историческим наследием, заявило посольство России в Риме. Российские дипломаты обратили внимание, что одним из итогов пребывания украинского министра культуры Николая Точицкого в Италии стало приглашение итальянской стороне посетить Одессу. "Таким приглашением действительно стоило бы побыстрее воспользоваться, чтобы воочию увидеть то, как "эффективно" киевский режим и его ставленники в Одессе борются со своим культурным и историческим наследием", - говорится в комментарии посольства. Повальный демонтаж, который коснулся и памятника основательнице города Екатерине II, в ближайшее время приведет к сносу монументов Пушкину, Горькому, Высоцкому и маршалу Малиновскому, заявили в посольстве. "Интересно, осознают ли в Риме, что украинские власти уже знают, как потратить выделенную Италией сумму в 45 миллионов евро на восстановление Одессы? Очевидно, что и в этот раз, как и все поступающие на Украину многомиллионные и многомиллиардные вливания, эти деньги пойдут не на созидание, а на разрушение, на снос памятников деятелей мировой культуры и истории", - говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях посольства России. "Не хотелось бы думать, что в поддержку Украины Италией "на 360 градусов" входит и участие в совместной борьбе с культурным и историческим наследием на территории, пока еще находящейся под контролем киевского режима", - подчеркнули в дипмиссии.

https://ria.ru/20240930/odessa-1975471413.html

https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html

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