https://ria.ru/20241001/ukraina-1975766519.html

В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов

В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024

В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов

Принудительная эвакуация детей и их родителей объявлена в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины, сообщили во вторник в Сумском... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:34

2024-10-01T16:34

2024-10-01T16:34

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей и их родителей объявлена в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины, сообщили во вторник в Сумском районном совете. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх ранее сообщал, что в регионе планируется расширить зону принудительной эвакуации. "В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Уточняется, что эвакуация объявлена в Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской и Николаевской общинах. В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975730703.html

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