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В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975766519.html
В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов
В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2024
В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов
Принудительная эвакуация детей и их родителей объявлена в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины, сообщили во вторник в Сумском... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:34
2024-10-01T16:34
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей и их родителей объявлена в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины, сообщили во вторник в Сумском районном совете. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх ранее сообщал, что в регионе планируется расширить зону принудительной эвакуации. "В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Уточняется, что эвакуация объявлена в Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской и Николаевской общинах. В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975730703.html
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украина, сумская область, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумской области Украины объявили эвакуацию из 90 населенных пунктов

Власти Сумской области объявили принудительную эвакуацию из 90 населенных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей и их родителей объявлена в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины, сообщили во вторник в Сумском районном совете.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх ранее сообщал, что в регионе планируется расширить зону принудительной эвакуации.
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"В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.
Уточняется, что эвакуация объявлена в Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской и Николаевской общинах.
В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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