https://ria.ru/20241001/ukraina-1975759842.html

"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ

"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ

Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:24

2024-10-01T16:24

2024-10-01T16:24

в мире

киев

украина

россия

михаил подоляк

дмитрий песков

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече контактной группы по помощи Украине на базе в немецком Рамштайне 12 октября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Никаких публичных заявлений о поддержки видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. По утверждению Подоляка, Киеву нужно "немного подождать", пока партнеры проводят дискуссии в своих странах. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240927/ssha-1975030467.html

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в мире, киев, украина, россия, михаил подоляк, дмитрий песков, владимир зеленский