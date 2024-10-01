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"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975759842.html
"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ
"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ
Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:24
2024-10-01T16:24
в мире
киев
украина
россия
михаил подоляк
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече контактной группы по помощи Украине на базе в немецком Рамштайне 12 октября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Никаких публичных заявлений о поддержки видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. По утверждению Подоляка, Киеву нужно "немного подождать", пока партнеры проводят дискуссии в своих странах. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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в мире, киев, украина, россия, михаил подоляк, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ

AP: во время визита Зеленского в США Киев не получил поддержки "плана победы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече контактной группы по помощи Украине на базе в немецком Рамштайне 12 октября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Никаких публичных заявлений о поддержки видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка.
По утверждению Подоляка, Киеву нужно "немного подождать", пока партнеры проводят дискуссии в своих странах.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияМихаил ПодолякДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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