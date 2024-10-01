"План победы" Киева не поддержали в США, пишут СМИ
AP: во время визита Зеленского в США Киев не получил поддержки "плана победы"
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев во время визита Владимира Зеленского в США не получил поддержки предлагаемого им так называемого "плана победы", ожидает ответа партнеров на встрече контактной группы по помощи Украине на базе в немецком Рамштайне 12 октября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Никаких публичных заявлений о поддержки видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка.
По утверждению Подоляка, Киеву нужно "немного подождать", пока партнеры проводят дискуссии в своих странах.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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