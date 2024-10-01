Рейтинг@Mail.ru
"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 01.10.2024 (обновлено: 16:58 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html
"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине
"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 01.10.2024
"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине
Украинские войска не способны отодвинуть российскую армию до прежней границы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:51
2024-10-01T16:58
специальная военная операция на украине
технологии
украина
швейцария
россия
жак бо
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска не способны отодвинуть российскую армию до прежней границы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, &lt;…&gt; "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — отметил он.По словам полковника, реальное положение дел на полях сражений, наоборот, позволяет России определять условия ее победы. Бо считает, что атакой ВСУ на Курскую область истощилась еще сильнее остальная часть линии фронта."Украинцы теряют много людей", — резюмировал он.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html
украина
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, швейцария, россия, жак бо, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Швейцария, Россия, Жак Бо, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине

Полковник Бо: Украина никогда не сможет отбросить ВС РФ до границы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска не способны отодвинуть российскую армию до прежней границы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, <…> "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — отметил он.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 14:59
По словам полковника, реальное положение дел на полях сражений, наоборот, позволяет России определять условия ее победы. Бо считает, что атакой ВСУ на Курскую область истощилась еще сильнее остальная часть линии фронта.
"Украинцы теряют много людей", — резюмировал он.
По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Смертельная опасность": на Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаШвейцарияРоссияЖак БоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала