https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html

"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине

"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 01.10.2024

"Пойти на Москву". На Западе сделали заявление об Украине

Украинские войска не способны отодвинуть российскую армию до прежней границы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:51

2024-10-01T15:51

2024-10-01T16:58

специальная военная операция на украине

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жак бо

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска не способны отодвинуть российскую армию до прежней границы, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, <…> "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — отметил он.По словам полковника, реальное положение дел на полях сражений, наоборот, позволяет России определять условия ее победы. Бо считает, что атакой ВСУ на Курскую область истощилась еще сильнее остальная часть линии фронта."Украинцы теряют много людей", — резюмировал он.По данным Минобороны от понедельника, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html

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технологии, украина, швейцария, россия, жак бо, нато, вооруженные силы украины