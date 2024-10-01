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ООН сообщила, что Киев не прекратил давления на УПЦ - РИА Новости, 01.10.2024
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Религия
 
11:14 01.10.2024 (обновлено: 11:30 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975679123.html
ООН сообщила, что Киев не прекратил давления на УПЦ
ООН сообщила, что Киев не прекратил давления на УПЦ - РИА Новости, 01.10.2024
ООН сообщила, что Киев не прекратил давления на УПЦ
Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине продолжается, священнослужителей обменивают на пленных в России, говорится в периодическом докладе... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:14
2024-10-01T11:30
религия
украина
россия
винница
оон
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине продолжается, священнослужителей обменивают на пленных в России, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. "В отчетный период УВКПЧ продолжало документировать случаи, влияющие на деятельность УПЦ. 17 июня 2024 года Львовский окружной административный суд оставил в силе решение Дрогобычского городского совета о запрете деятельности УПЦ в этом районе по соображениям национальной безопасности. Суд постановил, что местная религиозная община УПЦ не доказала нарушения ее прав, однако не объяснил в достаточной степени, каким образом запрет был признан необходимым и соразмерным для защиты общественной безопасности или порядка… УВКПЧ известно по меньшей мере о семи аналогичных судебных решениях с февраля 2022 года", - говорится в документе. В УВКПЧ ООН напомнили, что 22 июня митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической УПЦ Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден в ходе обмена с РФ. "Днем ранее Апелляционный суд Винницы оставил в силе приговор о пяти годах тюремного заключения и конфискации имущества по обвинению в оправдании вооруженного конфликта. Как в этом, так и в другом случае, задокументированном УВКПЧ, на представителей духовенства УПЦ оказывалось давление с целью заставить их признаться (в поддержке СВО - ред.) и согласиться на обмен с РФ", - отмечается в докладе. Митрополиту Арсению, который находится в СИЗО 114 дней, украинский суд продлил срок содержания под стражей до 13 октября. СБУ заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, россия, винница, оон, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Россия, Винница, ООН, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире
ООН сообщила, что Киев не прекратил давления на УПЦ

ООН: давление на УПЦ на Украине продолжается, священников обменивают на пленных

Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине продолжается, священнослужителей обменивают на пленных в России, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года.
"В отчетный период УВКПЧ продолжало документировать случаи, влияющие на деятельность УПЦ. 17 июня 2024 года Львовский окружной административный суд оставил в силе решение Дрогобычского городского совета о запрете деятельности УПЦ в этом районе по соображениям национальной безопасности. Суд постановил, что местная религиозная община УПЦ не доказала нарушения ее прав, однако не объяснил в достаточной степени, каким образом запрет был признан необходимым и соразмерным для защиты общественной безопасности или порядка… УВКПЧ известно по меньшей мере о семи аналогичных судебных решениях с февраля 2022 года", - говорится в документе.
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В УВКПЧ ООН напомнили, что 22 июня митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической УПЦ Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден в ходе обмена с РФ.
"Днем ранее Апелляционный суд Винницы оставил в силе приговор о пяти годах тюремного заключения и конфискации имущества по обвинению в оправдании вооруженного конфликта. Как в этом, так и в другом случае, задокументированном УВКПЧ, на представителей духовенства УПЦ оказывалось давление с целью заставить их признаться (в поддержке СВО - ред.) и согласиться на обмен с РФ", - отмечается в докладе.
Митрополиту Арсению, который находится в СИЗО 114 дней, украинский суд продлил срок содержания под стражей до 13 октября. СБУ заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
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Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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