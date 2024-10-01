https://ria.ru/20241001/ukraina-1975678475.html

ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных

ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных - РИА Новости, 01.10.2024

ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных

Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:11

2024-10-01T11:11

2024-10-01T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

оон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/98/1550729807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_579f35a78e9d6eff690dabec516c045c.jpg

ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. "Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по состоянию на 16 августа 2024 года было открыто пять предварительных расследований возможных случаев жестокого обращения, а также умышленных убийств российских военнопленных по статьям 434 и 438 "Нарушение правил и обычаев ведения войны" Уголовного кодекса Украины. Однако ни одно лицо не получило уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями", - сказано в документе. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что было задокументировано несколько казней, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф