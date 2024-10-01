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ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975678475.html
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных - РИА Новости, 01.10.2024
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных
Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:11
2024-10-01T11:11
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. "Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по состоянию на 16 августа 2024 года было открыто пять предварительных расследований возможных случаев жестокого обращения, а также умышленных убийств российских военнопленных по статьям 434 и 438 "Нарушение правил и обычаев ведения войны" Уголовного кодекса Украины. Однако ни одно лицо не получило уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями", - сказано в документе. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что было задокументировано несколько казней, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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в мире, украина, россия, оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных

ООН: ГП Украины никого не привлекала к ответственности за убийства пленных

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
"Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по состоянию на 16 августа 2024 года было открыто пять предварительных расследований возможных случаев жестокого обращения, а также умышленных убийств российских военнопленных по статьям 434 и 438 "Нарушение правил и обычаев ведения войны" Уголовного кодекса Украины. Однако ни одно лицо не получило уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями", - сказано в документе.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что было задокументировано несколько казней, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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