https://ria.ru/20241001/ukraina-1975678475.html
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных - РИА Новости, 01.10.2024
ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных
Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:11
2024-10-01T11:11
2024-10-01T11:11
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за убийства или пытки российских военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. "Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по состоянию на 16 августа 2024 года было открыто пять предварительных расследований возможных случаев жестокого обращения, а также умышленных убийств российских военнопленных по статьям 434 и 438 "Нарушение правил и обычаев ведения войны" Уголовного кодекса Украины. Однако ни одно лицо не получило уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями", - сказано в документе. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию нарушений на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что было задокументировано несколько казней, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ООН: на Украине никого не привлекали к ответственности за убийства пленных
ООН: ГП Украины никого не привлекала к ответственности за убийства пленных