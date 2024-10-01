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ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных - РИА Новости, 01.10.2024
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11:03 01.10.2024 (обновлено: 12:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html
ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных
ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных - РИА Новости, 01.10.2024
ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных
Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:03
2024-10-01T12:01
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ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости. Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. "Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания", — сказано в документе. Основными методами жестокого обращения были избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком."Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы", — подчеркивается в докладе. В ООН также рассказали, что десять российских военнопленных из 205 опрошенных заявили, что подвергались сексуальному насилию, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.УВКПЧ пришло к выводу, что подавляющее большинство случаев пыток происходило в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах, — или во время перевозки в изолятор.К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных

ООН: более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными. Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 произошел 17 октября 2022 года
Представители российской стороны во время обмена пленными. Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 произошел 17 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Представители российской стороны во время обмена пленными. Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 произошел 17 октября 2022 года. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости. Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
«
"Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания", — сказано в документе.
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Основными методами жестокого обращения были избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком.
«
"Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы", — подчеркивается в докладе.
В ООН также рассказали, что десять российских военнопленных из 205 опрошенных заявили, что подвергались сексуальному насилию, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.
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УВКПЧ пришло к выводу, что подавляющее большинство случаев пыток происходило в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах, — или во время перевозки в изолятор.
К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.
При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.
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