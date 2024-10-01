ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных
ООН: более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными. Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 произошел 17 октября 2022 года
Представители российской стороны во время обмена пленными. Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 произошел 17 октября 2022 года. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости. Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
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"Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания", — сказано в документе.
Основными методами жестокого обращения были избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком.
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"Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы", — подчеркивается в докладе.
В ООН также рассказали, что десять российских военнопленных из 205 опрошенных заявили, что подвергались сексуальному насилию, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.
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УВКПЧ пришло к выводу, что подавляющее большинство случаев пыток происходило в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах, — или во время перевозки в изолятор.
При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.
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