https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html

ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных

ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных - РИА Новости, 01.10.2024

ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных

Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:03

2024-10-01T11:03

2024-10-01T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

оон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907022226_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_caaba4cfb288d3cf8d073f0350e61955.jpg

ЖЕНЕВА, 1 окт — РИА Новости. Более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. "Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания", — сказано в документе. Основными методами жестокого обращения были избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком."Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы", — подчеркивается в докладе. В ООН также рассказали, что десять российских военнопленных из 205 опрошенных заявили, что подвергались сексуальному насилию, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.УВКПЧ пришло к выводу, что подавляющее большинство случаев пыток происходило в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах, — или во время перевозки в изолятор.К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html

https://ria.ru/20240709/plennye-1958476266.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф