https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html

"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.10.2024

"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:09

2024-10-01T10:09

2024-10-01T11:12

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, его слова приводит Financial Times."Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы (США — Прим. ред.) проигрываем войну. Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние", — сказал он.В статье отмечается, что наибольшую угрозу для Киева представляет возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, поскольку он может попытаться навязать Украине невыгодное мирное соглашение, угрожая приостановить дальнейшую военную и финансовую помощь.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

https://ria.ru/20241001/armiya-1975652135.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп