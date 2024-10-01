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"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 01.10.2024 (обновлено: 11:12 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975661888.html
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.10.2024
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:09
2024-10-01T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, его слова приводит Financial Times."Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы (США — Прим. ред.) проигрываем войну. Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние", — сказал он.В статье отмечается, что наибольшую угрозу для Киева представляет возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, поскольку он может попытаться навязать Украине невыгодное мирное соглашение, угрожая приостановить дальнейшую военную и финансовую помощь.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
https://ria.ru/20241001/armiya-1975652135.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
"Проигрываем войну". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

FT: США захотели перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, его слова приводит Financial Times.
"Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы (США — Прим. ред.) проигрываем войну. Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние", — сказал он.
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В статье отмечается, что наибольшую угрозу для Киева представляет возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, поскольку он может попытаться навязать Украине невыгодное мирное соглашение, угрожая приостановить дальнейшую военную и финансовую помощь.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
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