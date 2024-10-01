https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html
Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России
Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России - РИА Новости, 01.10.2024
Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России
Украина с 2023 года выступает с инициативой изменения устава Интерпола для создания механизма по исключению России и других "неугодных стран" из состава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:36
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украина с 2023 года выступает с инициативой изменения устава Интерпола для создания механизма по исключению России и других "неугодных стран" из состава организации, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "На момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава", — рассказал Калачев. По его словам, эта инициатива была подхвачена рядом государств, и до настоящего времени вопрос окончательно с повестки дня не снят. Дискуссии и консультации с участием России продолжаются, заверил глава НЦБ. Также он отметил, что в 2022 году в СМИ развернулась очередная акция масштабного очернения роли России в деятельности Интерпола, при этом на повестку дня был вынесен вопрос о создании дискриминационного механизма для исключения стран из состава организации. "НЦБ Интерпола МВД России незамедлительно организовало с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проработку встречных инициатив, которые, как мы видим сейчас, не позволили открыть "ящик Пандоры", тем самым не допустив возможность поставить под вопрос нейтральный статус организации и свести политические счеты на ее площадке", — сказал Калачев. Последовательная проработка указанных инициатив с привлечением МИД, СК России и других ведомств позволила НЦБ предложить странам альтернативный подход к институту прекращения членства в Интерполе, базирующийся на соблюдении баланса интересов как международной организации, так и государств в нее входящих, добавил генерал-майор полиции.
https://ria.ru/20240828/arest-1969039578.html
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россия, украина, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Украина, Интерпол, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России
Калачев: Украина с 2023 года выступает за исключение России из Интерпола
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украина с 2023 года выступает с инициативой изменения устава Интерпола для создания механизма по исключению России и других "неугодных стран" из состава организации, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
"На момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава", — рассказал Калачев.
По его словам, эта инициатива была подхвачена рядом государств, и до настоящего времени вопрос окончательно с повестки дня не снят. Дискуссии и консультации с участием России продолжаются, заверил глава НЦБ.
Также он отметил, что в 2022 году в СМИ развернулась очередная акция масштабного очернения роли России в деятельности Интерпола, при этом на повестку дня был вынесен вопрос о создании дискриминационного механизма для исключения стран из состава организации.
"НЦБ Интерпола МВД России незамедлительно организовало с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проработку встречных инициатив, которые, как мы видим сейчас, не позволили открыть "ящик Пандоры", тем самым не допустив возможность поставить под вопрос нейтральный статус организации и свести политические счеты на ее площадке", — сказал Калачев.
Последовательная проработка указанных инициатив с привлечением МИД, СК
России и других ведомств позволила НЦБ предложить странам альтернативный подход к институту прекращения членства в Интерполе, базирующийся на соблюдении баланса интересов как международной организации, так и государств в нее входящих, добавил генерал-майор полиции.