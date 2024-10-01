https://ria.ru/20241001/ukraina-1975632844.html

"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине

"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине - РИА Новости, 01.10.2024

"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T02:34

2024-10-01T02:34

2024-10-01T02:34

в мире

украина

великобритания

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0e1dd1b513245d14bdcd826fd03f8b1.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии"Мы остановим войну на Украине. <...> Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. <...> Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — заявил Кертен.По словам политика, поставки вооружений украинской армии делают Великобританию и другие страны Запада активными участниками конфликта с Россией."Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну", — сказал он.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html

https://ria.ru/20240924/london-1974340185.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, нато