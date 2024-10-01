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"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975632844.html
"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине
"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине - РИА Новости, 01.10.2024
"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:34
2024-10-01T02:34
в мире
украина
великобритания
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии"Мы остановим войну на Украине. &lt;...&gt; Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. &lt;...&gt; Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — заявил Кертен.По словам политика, поставки вооружений украинской армии делают Великобританию и другие страны Запада активными участниками конфликта с Россией."Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну", — сказал он.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html
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в мире, украина, великобритания, нато
В мире, Украина, Великобритания, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине

Лидер британской партии "Наследие" Кертен призвал прекратить поставки оружия ВСУ

© Depositphotos.com / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии
"Мы остановим войну на Украине. <...> Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. <...> Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — заявил Кертен.
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По словам политика, поставки вооружений украинской армии делают Великобританию и другие страны Запада активными участниками конфликта с Россией.
"Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну", — сказал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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