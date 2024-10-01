"Участвуем в резне". Британский политик дал громкое обещание по Украине
Лидер британской партии "Наследие" Кертен призвал прекратить поставки оружия ВСУ
© Depositphotos.com / samotЛондон
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия ВСУ в своей речи на конференции членов партии
"Мы остановим войну на Украине. <...> Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. <...> Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — заявил Кертен.
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По словам политика, поставки вооружений украинской армии делают Великобританию и другие страны Запада активными участниками конфликта с Россией.
"Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну", — сказал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.