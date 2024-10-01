https://ria.ru/20241001/ugledar-1975707194.html

Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов

Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов - РИА Новости, 01.10.2024

Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов

Российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ город Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:01

2024-10-01T13:01

2024-10-01T13:01

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ город Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. "Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", - сказал Рогов. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. "При бегстве из города вырваться из окружения удается только половине нацистов. К примеру, из десяти спастись удается максимум пятерым. Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины