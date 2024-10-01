Рейтинг@Mail.ru
Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975707194.html
Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов
Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов - РИА Новости, 01.10.2024
Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов
Российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ город Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:01
2024-10-01T13:01
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da91ee4147c9bc4be0e29c45f74be4db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ город Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. "Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", - сказал Рогов. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. "При бегстве из города вырваться из окружения удается только половине нацистов. К примеру, из десяти спастись удается максимум пятерым. Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975484456.html
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
угледар
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_442f270ca3a988e507b8a95d789ebd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска фактически окружили Угледар, заявил Рогов

Рогов: ВС России фактически окружили Угледар, они контролируют дорогу из города

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ город Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Цепляются за каждый дом". Как российская армия штурмует Угледар
Вчера, 08:00
"Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", - сказал Рогов.
По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.
"При бегстве из города вырваться из окружения удается только половине нацистов. К примеру, из десяти спастись удается максимум пятерым. Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала