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Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара - РИА Новости, 01.10.2024
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07:00 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975503122.html
Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара
Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара - РИА Новости, 01.10.2024
Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара
За два с половиной года ВСУ завезли в Угледар огромное количество боеприпасов, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:00
2024-10-01T07:00
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За два с половиной года ВСУ завезли в Угледар огромное количество боеприпасов, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей."За два с лишним года противник накопил там огромное количество БК и сейчас пытается его растратить, паля во все стороны, — добавляет Одиссей. — Думаю, что украинское командование понимает: удержать город уже не получится, а оставлять нам снаряды не горит желанием".Кроме боеприпасов, держаться вэсэушники продолжают и за счет дронов-камикадзе. Однако их количество постепенно сокращается."Для эффективного использования FPV-дронов владение такой стратегической высотой, как Угледар, имеет ключевое значение, — объясняет особенности местности комполка. — За городом же нет ни господствующих высот, ни плотной жилой застройки. Лишь поля, лесопосадки и множество низин. До самого Запорожья. Неудивительно, что противник так цепляется за этот рубеж обороны".Наступление тем временем продолжается. По словам бойцов и официальных представителей властей ДНР, город находится в клещах, а все дороги — под огневым контролем российских войск. Единственным выходом из положения для вэсэушников является либо сдача в плен, либо отход небольшими мобильными группами. Однако и этот маневр не гарантирует им никакой безопасности.
https://ria.ru/20240927/kombat-1974868272.html
угледар
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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара

Российский офицер Одиссей: ВСУ понимают, что не смогут удержать Угледар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За два с половиной года ВСУ завезли в Угледар огромное количество боеприпасов, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей.
"За два с лишним года противник накопил там огромное количество БК и сейчас пытается его растратить, паля во все стороны, — добавляет Одиссей. — Думаю, что украинское командование понимает: удержать город уже не получится, а оставлять нам снаряды не горит желанием".
Кроме боеприпасов, держаться вэсэушники продолжают и за счет дронов-камикадзе. Однако их количество постепенно сокращается.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром
"Для эффективного использования FPV-дронов владение такой стратегической высотой, как Угледар, имеет ключевое значение, — объясняет особенности местности комполка. — За городом же нет ни господствующих высот, ни плотной жилой застройки. Лишь поля, лесопосадки и множество низин. До самого Запорожья. Неудивительно, что противник так цепляется за этот рубеж обороны".
Наступление тем временем продолжается. По словам бойцов и официальных представителей властей ДНР, город находится в клещах, а все дороги — под огневым контролем российских войск. Единственным выходом из положения для вэсэушников является либо сдача в плен, либо отход небольшими мобильными группами. Однако и этот маневр не гарантирует им никакой безопасности.
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УгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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