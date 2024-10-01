https://ria.ru/20241001/ugledar-1975503122.html

Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара

Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара - РИА Новости, 01.10.2024

Российский офицер рассказал, чего лишатся ВСУ после потери Угледара

За два с половиной года ВСУ завезли в Угледар огромное количество боеприпасов, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:00

2024-10-01T07:00

2024-10-01T07:00

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За два с половиной года ВСУ завезли в Угледар огромное количество боеприпасов, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей."За два с лишним года противник накопил там огромное количество БК и сейчас пытается его растратить, паля во все стороны, — добавляет Одиссей. — Думаю, что украинское командование понимает: удержать город уже не получится, а оставлять нам снаряды не горит желанием".Кроме боеприпасов, держаться вэсэушники продолжают и за счет дронов-камикадзе. Однако их количество постепенно сокращается."Для эффективного использования FPV-дронов владение такой стратегической высотой, как Угледар, имеет ключевое значение, — объясняет особенности местности комполка. — За городом же нет ни господствующих высот, ни плотной жилой застройки. Лишь поля, лесопосадки и множество низин. До самого Запорожья. Неудивительно, что противник так цепляется за этот рубеж обороны".Наступление тем временем продолжается. По словам бойцов и официальных представителей властей ДНР, город находится в клещах, а все дороги — под огневым контролем российских войск. Единственным выходом из положения для вэсэушников является либо сдача в плен, либо отход небольшими мобильными группами. Однако и этот маневр не гарантирует им никакой безопасности.

https://ria.ru/20240927/kombat-1974868272.html

угледар

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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)