https://ria.ru/20241001/ugledar-1975502301.html
Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара
Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара - РИА Новости, 01.10.2024
Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара
Штурмовые действия российской армии в окрестностях Угледара затрудняло тотальное превосходство ВСУ в беспилотной авиации, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:00
2024-10-01T06:00
2024-10-01T07:06
угледар
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Штурмовые действия российской армии в окрестностях Угледара затрудняло тотальное превосходство ВСУ в беспилотной авиации, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей."Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры, — объясняет Одиссей. — Отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить".По его словам, вэсэушники более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, что существенно затрудняло как наступательные действия, так и подвоз боеприпасов, продуктов и ротаций.Некоторые штурмовые группы российской армии зашли на окраины Угледара и сейчас пытаются там закрепиться, добавил офицер.
https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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угледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Угледар, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара
Российский офицер Одиссей: превосходство ВСУ в БПЛА мешало штурму Угледара
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Штурмовые действия российской армии в окрестностях Угледара затрудняло тотальное превосходство ВСУ в беспилотной авиации, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей.
"Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры, — объясняет Одиссей. — Отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить".
По его словам, вэсэушники более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, что существенно затрудняло как наступательные действия, так и подвоз боеприпасов, продуктов и ротаций.
Некоторые штурмовые группы российской армии зашли на окраины Угледара и сейчас пытаются там закрепиться, добавил офицер.