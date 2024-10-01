https://ria.ru/20241001/ugledar-1975502301.html

Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара

Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара - РИА Новости, 01.10.2024

Российский офицер рассказал об особенностях штурма Угледара

Штурмовые действия российской армии в окрестностях Угледара затрудняло тотальное превосходство ВСУ в беспилотной авиации, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:00

2024-10-01T06:00

2024-10-01T07:06

угледар

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Штурмовые действия российской армии в окрестностях Угледара затрудняло тотальное превосходство ВСУ в беспилотной авиации, сообщил РИА Новости командир стрелкового полка с позывным Одиссей."Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры, — объясняет Одиссей. — Отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить".По его словам, вэсэушники более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, что существенно затрудняло как наступательные действия, так и подвоз боеприпасов, продуктов и ротаций.Некоторые штурмовые группы российской армии зашли на окраины Угледара и сейчас пытаются там закрепиться, добавил офицер.

https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html

угледар

донецкая народная республика

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угледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика