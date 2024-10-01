https://ria.ru/20241001/udar-1975837728.html

Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю

Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 01.10.2024

Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:39

2024-10-01T23:39

2024-10-01T23:40

в мире

израиль

иран

ближний восток

шарль мишель

евросовет

евросоюз

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения. "Я самым решительным образом осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угроза региональной безопасности. Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться сейчас же. Региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения", - написал Мишель на своей странице в соцсети X. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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израиль

иран

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в мире, израиль, иран, ближний восток, шарль мишель, евросовет, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024