Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 01.10.2024 (обновлено: 23:40 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/udar-1975837728.html
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 01.10.2024
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:39
2024-10-01T23:40
в мире
израиль
иран
ближний восток
шарль мишель
евросовет
евросоюз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ab058feb6071c7cd0304d96379db1cc.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения. "Я самым решительным образом осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угроза региональной безопасности. Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться сейчас же. Региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения", - написал Мишель на своей странице в соцсети X. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/nekhammer-1975827420.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114667_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6aed10455a2bdfb8e1f71d5af448d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ближний восток, шарль мишель, евросовет, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю

Глава Евросовета Мишель осудил удары Ирана по Израилю

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения.
"Я самым решительным образом осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угроза региональной безопасности. Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться сейчас же. Региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения", - написал Мишель на своей странице в соцсети X.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Нехаммер осудил ракетную атаку Ирана и выразил поддержку Израилю
Вчера, 21:47
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокШарль МишельЕвросоветЕвросоюзОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала