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Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 01.10.2024
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:39
2024-10-01T23:39
2024-10-01T23:40
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает удары Ирана по Израилю, и отметил, что Евросоюз готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения. "Я самым решительным образом осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угроза региональной безопасности. Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться сейчас же. Региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддерживать усилия по деэскалации и защите гражданского населения", - написал Мишель на своей странице в соцсети X. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, иран, ближний восток, шарль мишель, евросовет, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Евросовета осудил удары Ирана по Израилю
Глава Евросовета Мишель осудил удары Ирана по Израилю