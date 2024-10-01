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Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы в Бейруте - РИА Новости, 01.10.2024
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17:23 01.10.2024 (обновлено: 17:52 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/udar-1975782370.html
Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы в Бейруте
Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы в Бейруте - РИА Новости, 01.10.2024
Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы в Бейруте
Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Джинах в Бейруте, на месте работают службы спасения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:23
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БЕЙРУТ, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Джинах в Бейруте, на месте работают службы спасения, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщают ливанские СМИ удар был нанесен боевыми самолетами ВВС Израиля.До взрывов в небе над кварталом Джинах находились несколько беспилотников на низкой высоте, после был слышен звук боевой авиации, затем раздался мощный взрыв.В здании расположенном возле крупной больницы Аз-Захра сейчас разгорелся пожар, горит целый этаж. На место прибыли несколько карет скорой помощи и пожарные машины. Район оцепляют ливанские военные и бойцы движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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Удар израильской авиации по жилому дому в черте Бейрута
Удар израильской авиации по жилому дому в черте Бейрута
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль, в мире
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Израиль, В мире
Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы в Бейруте

Израильская авиация ударила по жилому дому у больницы Аз-Захра в Бейруте

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БЕЙРУТ, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе Джинах в Бейруте, на месте работают службы спасения, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщают ливанские СМИ удар был нанесен боевыми самолетами ВВС Израиля.
До взрывов в небе над кварталом Джинах находились несколько беспилотников на низкой высоте, после был слышен звук боевой авиации, затем раздался мощный взрыв.
В здании расположенном возле крупной больницы Аз-Захра сейчас разгорелся пожар, горит целый этаж. На место прибыли несколько карет скорой помощи и пожарные машины. Район оцепляют ливанские военные и бойцы движения "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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