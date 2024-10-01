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Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком - РИА Новости, 01.10.2024
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15:52 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком - РИА Новости, 01.10.2024
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком
Муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков рассказал РИА Новости, что напавший на него с молотком и слезоточивым газом... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:52
2024-10-01T15:52
россия
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков рассказал РИА Новости, что напавший на него с молотком и слезоточивым газом человек – сторонник радикальных экстремистских течений. Инцидент произошел 30 сентября. В служебный кабинет муфтия посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. При задержании он рассказал, что намеревался отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой. Ранее ДУМ ТО в составе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) осудило противоправную деятельность лиц, вербовавших жителей Тюменской области в международные террористические организации. "В понедельник человек зашел в мой кабинет в административном здании ДУМ ТО, задал вопросы. Я ответил. Он остался недовольным. Тогда я достал с полки религиозную книгу – для доказательства своей правоты. В этот момент он напал с молотком на меня сзади. Я занимался борьбой, и у меня хорошая реакция. Я отвел удар, а этот хотел брызнуть на меня газом. Выкрутил ему руку, струя пошла на его лицо. Сотрудники ДУМ ТО не смогли сразу открыть дверь, поскольку незваный гость закрыл ее на замок. Выбили дверь, скрутили злоумышленника и сдали органам. Этот человек – приверженец радикальных, чуждых для российских мусульман течений", - рассказал Садыков Он добавил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать. По словам Садыкова, нападавший выразил сожаление, что ему не удалось его "прикончить". "Недавно его задерживали за нарушение закона, а так он не раз отбывал сроки в местах не столь отдаленных. Отсюда ненормативная, лагерная лексика, изобилующая афоризмами. Он сказал, что я сдал полиции членов запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир*". Такую "предъяву" мне даже отправленные отбывать сроки экстремисты не высказывали", - добавил муфтий. Глава ДУМ ТО уточнил, что нападавший – коренной житель региона. "Но он явно подвержен и находится под влиянием радикальных течений. Призываем верующих быть бдительными, не подвергать себя опасности, оградить себя от радикализма и быть верными патриотами России", - заключил муфтий Садыков.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html
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россия, тюменская область, происшествия
Россия, Тюменская область, Происшествия
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком

Муфтий Садыков: напавший с молотком человек – сторонник радикальных течений

© Фото : Тюменская областная соборная мечетьМуфтий Тюменской области Зиннат Садыков
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Тюменская областная соборная мечеть
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков рассказал РИА Новости, что напавший на него с молотком и слезоточивым газом человек – сторонник радикальных экстремистских течений.
Инцидент произошел 30 сентября. В служебный кабинет муфтия посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности духовного управления. При задержании он рассказал, что намеревался отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой. Ранее ДУМ ТО в составе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) осудило противоправную деятельность лиц, вербовавших жителей Тюменской области в международные террористические организации.
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"В понедельник человек зашел в мой кабинет в административном здании ДУМ ТО, задал вопросы. Я ответил. Он остался недовольным. Тогда я достал с полки религиозную книгу – для доказательства своей правоты. В этот момент он напал с молотком на меня сзади. Я занимался борьбой, и у меня хорошая реакция. Я отвел удар, а этот хотел брызнуть на меня газом. Выкрутил ему руку, струя пошла на его лицо. Сотрудники ДУМ ТО не смогли сразу открыть дверь, поскольку незваный гость закрыл ее на замок. Выбили дверь, скрутили злоумышленника и сдали органам. Этот человек – приверженец радикальных, чуждых для российских мусульман течений", - рассказал Садыков
Он добавил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.
По словам Садыкова, нападавший выразил сожаление, что ему не удалось его "прикончить". "Недавно его задерживали за нарушение закона, а так он не раз отбывал сроки в местах не столь отдаленных. Отсюда ненормативная, лагерная лексика, изобилующая афоризмами. Он сказал, что я сдал полиции членов запрещенной в РФ радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир*". Такую "предъяву" мне даже отправленные отбывать сроки экстремисты не высказывали", - добавил муфтий.
Глава ДУМ ТО уточнил, что нападавший – коренной житель региона. "Но он явно подвержен и находится под влиянием радикальных течений. Призываем верующих быть бдительными, не подвергать себя опасности, оградить себя от радикализма и быть верными патриотами России", - заключил муфтий Садыков.
*Запрещенная в России террористическая организация
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