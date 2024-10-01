https://ria.ru/20241001/two-1975693272.html

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:12

2024-10-01T12:12

2024-10-01T13:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706060_0:25:3051:1741_1920x0_80_0_0_6c43878ed7d21491e2b934e0baaf9f47.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" заняла Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям войск и техники противника в 128 районах.Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский дрон самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, харьковская область