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Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 01.10.2024 (обновлено: 13:08 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/two-1975693272.html
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 01.10.2024
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:12
2024-10-01T13:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" заняла Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям войск и техники противника в 128 районах.Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский дрон самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Вишневое в Харьковской области
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
Кроме того, группировка "Центр" заняла Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаОсвобожденное село Крутой Яр в ДНР
Освобожденное село Крутой Яр в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Крутой Яр в ДНР
Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям войск и техники противника в 128 районах.
Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский дрон самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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