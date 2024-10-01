Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Вишневое в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Вишневое в Харьковской области
Кроме того, группировка "Центр" заняла Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаОсвобожденное село Крутой Яр в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Крутой Яр в ДНР
Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям войск и техники противника в 128 районах.
Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский дрон самолетного типа.
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