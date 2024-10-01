https://ria.ru/20241001/turtsiya-1975644580.html

Эксперт рассказал о планах Турции по членству в ЕС

Эксперт рассказал о планах Турции по членству в ЕС - РИА Новости, 01.10.2024

Эксперт рассказал о планах Турции по членству в ЕС

Турция планирует отказаться от цели по членству в Европейском союзе, может попытаться стать неким мостом между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, заявил РИА... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:10

2024-10-01T07:10

2024-10-01T07:10

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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция планирует отказаться от цели по членству в Европейском союзе, может попытаться стать неким мостом между БРИКС и "Таможенным союзом" Брюсселя, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги страны и ЕС могут разойтись. "Администрация... планирует отказаться от цели полноправного членства в отношениях с Евросоюзом и перейти к модели "привилегированного партнерства". Планируется создать своего рода страну-мост, которая попытается объединить членство в БРИКС и Таможенный союз ЕС. Эта ориентация, которая, несомненно, станет интересным опытом, потребует большой политической гибкости и способности к дипломатическому маневрированию", - заявил Озер. При этом эксперт считает, что членство Турции в БРИКС не представляет серьезной угрозы интересам США. "Крупнейшим торговым партнером Турции по-прежнему остается Евросоюз, и нынешняя ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. БРИКС - еще не завершившая свое формирование структура, поэтому сложно предсказать, куда именно она будет развиваться. В ближайшем будущем предусматривается создание структуры, которая попытается выполнять функции западных кредитных учреждений, таких как Всемирный банк и МВФ, на лучших условиях. На втором этапе вместо доллара в торговле между странами-членами планируется использовать валюту, закрытую для манипуляций, такую ​​как криптовалюта БРИКС. Третий этап – создание политического и таможенного союза. Однако третья цель является весьма спорным вопросом из-за институциональных структур экономик стран-членов и потенциальных стран-членов. Поэтому Турция, если будет членом союза, на долю которого не будет приходиться даже половины объема ее торговли, вряд ли будет угрожать американским интересам", - сказал он. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html

https://ria.ru/20240928/vooruzheniya-1975282855.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974818726.html

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в мире, турция, россия, брюссель, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, брикс, евросоюз, таможенный союз