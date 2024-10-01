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Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ

Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 01.10.2024

Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ

Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:14

2024-10-01T22:14

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба.Иранские СМИ утверждают, что при атаке с применением баллистических ракет были поражены авиабазы и уничтожены десятки новейших истребителей F-35."Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме", - сказано в релизе.Армейская пресс-служба добавила, что ВВС Израиля "наносят и будут наносить удары по позициям наших врагов на Ближнем Востоке".

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Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-01T22:14 true PT1M02S

Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-01T22:14 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, f-35, видео