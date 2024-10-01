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Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 01.10.2024
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22:14 01.10.2024 (обновлено: 22:26 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/tsakhal-1975830561.html
Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ
Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 01.10.2024
Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ
Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:14
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иран
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба.Иранские СМИ утверждают, что при атаке с применением баллистических ракет были поражены авиабазы и уничтожены десятки новейших истребителей F-35."Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме", - сказано в релизе.Армейская пресс-служба добавила, что ВВС Израиля "наносят и будут наносить удары по позициям наших врагов на Ближнем Востоке".
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РИА Новости
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4.7
96
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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израиль, иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, f-35, видео
Израиль, Иран, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, F-35
Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба.
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Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: Иран не нанес ущерба боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям из Тегерана, заявила армейская пресс-служба.
Иранские СМИ утверждают, что при атаке с применением баллистических ракет были поражены авиабазы и уничтожены десятки новейших истребителей F-35.
"Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме", - сказано в релизе.
Армейская пресс-служба добавила, что ВВС Израиля "наносят и будут наносить удары по позициям наших врагов на Ближнем Востоке".
 
ИзраильИранВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024F-35
 
 
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