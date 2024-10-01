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США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана

США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана

США предупредили Израиль о возможной ракетной атаке со стороны Ирана, заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари на брифинге. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:01

2024-10-01T17:01

2024-10-01T19:21

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. США предупредили Израиль о возможной ракетной атаке со стороны Ирана, заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари на брифинге."Некоторое время назад США проинформировали нас, что они видят подготовку Ирана к запуску ракет в направлении Израиля в ближайшее время. На текущий момент мы не наблюдаем воздушной угрозы", — сказал генерал.Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, Соединенные Штаты полагают, что Иран в ближайшее время готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами. В Белом доме подчеркнули, что такая атака повлечет "тяжелые последствия" для Тегерана.Позднее генерал Хагери на внеочередном брифинге заявил, что Армия обороны Израиля серьезно относится к угрозе ракетной атаки и предупреждает, что обстрел может быть масштабным.На севере и в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Командование тылом выпустило директиву для жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, оставаться вблизи защищенных помещений или бомбоубежищ.Как писала американская газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, в администрации президента США Джо Байдена затрудняются предсказать, какой будет реакция Ирана на убийство генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы. По информации собеседников газеты, США готовятся к различным вариантам ответа, включая нападения проиранских группировок, а также возможные атаки Ирана на американских солдат в регионе или на Израиль.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Ситуация обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи, которые, как писали СМИ, в основном использовали члены "Хезболлы". Ливанские власти возложили ответственность на Израиль, Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сша, в мире, иран