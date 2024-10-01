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При теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек

При теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек - РИА Новости, 01.10.2024

При теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек

Теракт со стрельбой на юге Тель-Авива унес жизни шести человек, а еще девять получили ранения, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:58

2024-10-01T21:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Теракт со стрельбой на юге Тель-Авива унес жизни шести человек, а еще девять получили ранения, сообщила пресс-служба полиции Израиля."К этому моменту известно, что на месте атаки с холодным и огнестрельным оружием в Тель-Авиве шесть мирных жителей погибли, а еще девять человек получили ранения различной степени тяжести, согласно медицинским источникам", — говорится в заявлении.Ранее в субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в южном предместье Тель-Авива Яффо произошел теракт со стрельбой. Известно, что двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.Данных о россиянах, которые могли бы пострадать в результате теракта, не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле.

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Стрельба в предместье Тель-Авива По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо, сообщают местные СМИ. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы. 2024-10-01T21:58 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024