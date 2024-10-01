https://ria.ru/20241001/telegram-1975819710.html

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram - РИА Новости, 01.10.2024

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram

Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:48

2024-10-01T20:48

2024-10-01T20:48

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telegram

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. Самыми частыми проблемами стали долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Некоторые жалуются на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. При этом сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб.

https://ria.ru/20240924/hinshtejn-1974465073.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram