https://ria.ru/20241001/telegram-1975819710.html
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram - РИА Новости, 01.10.2024
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram
Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:48
2024-10-01T20:48
2024-10-01T20:48
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. Самыми частыми проблемами стали долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Некоторые жалуются на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. При этом сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, telegram
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости.
Самыми частыми проблемами стали долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Некоторые жалуются на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.
При этом сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб.