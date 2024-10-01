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Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram - РИА Новости, 01.10.2024
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20:48 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/telegram-1975819710.html
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram - РИА Новости, 01.10.2024
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram
Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:48
2024-10-01T20:48
технологии
telegram
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости. Самыми частыми проблемами стали долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Некоторые жалуются на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. При этом сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб.
https://ria.ru/20240924/hinshtejn-1974465073.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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технологии, telegram
Технологии, Telegram
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Telegram

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд российских пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости.
Самыми частыми проблемами стали долгая загрузка сообщений и медленная работа мессенджера. Некоторые жалуются на то, что не прогружаются стикеры и изображения. Сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии.
При этом сервисы отслеживания сбоев не показывают большого числа жалоб.
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