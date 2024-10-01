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Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова

Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова - РИА Новости, 01.10.2024

Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова

В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы трупп. Руководитель коллективов Владимир Машков рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился новостями... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:18

2024-10-01T17:18

2024-10-01T19:21

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культура

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олег табаков

владимир машков

галина волчек

москва

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы трупп. Руководитель коллективов Владимир Машков рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился новостями. Кто из звезд побывал на встрече — в фотоленте РИА Новости.

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