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Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова - РИА Новости, 01.10.2024
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Культура
 
17:18 01.10.2024 (обновлено: 19:21 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/teatr-1975770506.html
Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова
Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова - РИА Новости, 01.10.2024
Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова
В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы трупп. Руководитель коллективов Владимир Машков рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился новостями... РИА Новости, 01.10.2024
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фото
культура
театр
олег табаков
владимир машков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы трупп. Руководитель коллективов Владимир Машков рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился новостями. Кто из звезд побывал на встрече — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, театр, олег табаков, владимир машков, галина волчек, москва
Фото, Культура, Театр, Олег Табаков, Владимир Машков, Галина Волчек, Москва
Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова

В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы коллективов

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы трупп. Руководитель коллективов Владимир Машков рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился новостями. Кто из звезд побывал на встрече — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Современник" 1 октября откроет 69-й сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища".

На фото: актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп "Современника", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве.

Актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

"Современник" 1 октября откроет 69-й сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища".

На фото: актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп "Современника", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас важное событие: мы собрались большой театральной семьей, здесь две труппы – театра "Современник", Театра Олега Табакова и студенты нашей Театральной школы. Два наших любимых театра связаны одной историей, одними создателями. И в нашем сотрудничестве я вижу очень большие перспективы", — сказал Машков.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

"Сегодня у нас важное событие: мы собрались большой театральной семьей, здесь две труппы – театра "Современник", Театра Олега Табакова и студенты нашей Театральной школы. Два наших любимых театра связаны одной историей, одними создателями. И в нашем сотрудничестве я вижу очень большие перспективы", — сказал Машков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Артисты "Современника" в новом сезоне смогут присоединиться к работе в Театральной школе Олега Табакова.

На фото: актрисы Людмила Крылова, Марина Неёлова и Алена Бабенко (слева направо).

Актрисы Людмила Крылова, Марина Неёлова и Алена Бабенко (слева направо) во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

Артисты "Современника" в новом сезоне смогут присоединиться к работе в Театральной школе Олега Табакова.

На фото: актрисы Людмила Крылова, Марина Неёлова и Алена Бабенко (слева направо).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В "Современнике" планируются премьеры спектакля по повести Рустама Ибрагимбекова "Забытый август" и постановки "Старшая сестра" Алены Лаптевой по пьесе Александра Володина.

На фото: художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник", народный артист РФ Владимир Машков и актриса Светлана Иванова.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков и актриса Светлана Иванова во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

В "Современнике" планируются премьеры спектакля по повести Рустама Ибрагимбекова "Забытый август" и постановки "Старшая сестра" Алены Лаптевой по пьесе Александра Володина.

На фото: художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник", народный артист РФ Владимир Машков и актриса Светлана Иванова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Осуществится и проект в рамках занятий по сценической речи "Творцы истории: Шаляпин" по опубликованным воспоминаниям великого артиста и его старшей дочери.

На фото: актриса Алена Бабенко.

Актриса Алена Бабенко во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

Осуществится и проект в рамках занятий по сценической речи "Творцы истории: Шаляпин" по опубликованным воспоминаниям великого артиста и его старшей дочери.

На фото: актриса Алена Бабенко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также планируется премьерный показ постановки "Хранители". "У этого спектакля нет режиссера, над ним работали все задействованные студенты очно-заочного курса, который был создан в прошлом году. На нем обучаются артисты Театра Олега Табакова, которые окончили нашу Школу до получения диплома о высшем образовании, теперь у них есть такая возможность", — рассказал Машков.

На фото: Владимир Машков и актер Иван Стебунов.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков и актер Иван Стебунов во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

Также планируется премьерный показ постановки "Хранители". "У этого спектакля нет режиссера, над ним работали все задействованные студенты очно-заочного курса, который был создан в прошлом году. На нем обучаются артисты Театра Олега Табакова, которые окончили нашу Школу до получения диплома о высшем образовании, теперь у них есть такая возможность", — рассказал Машков.

На фото: Владимир Машков и актер Иван Стебунов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В "Современнике" пройдут мероприятия, посвященные юбилейному году Волчек. В музее театра 19 декабря откроется выставка, приуроченная к показу спектакля "Ревизор", где играла Галина Борисовна.

На фото: актер Сергей Юшкевич.

Актер Сергей Юшкевич во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

В "Современнике" пройдут мероприятия, посвященные юбилейному году Волчек. В музее театра 19 декабря откроется выставка, приуроченная к показу спектакля "Ревизор", где играла Галина Борисовна.

На фото: актер Сергей Юшкевич.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

И "Современник", и Театр Табакова отметят 90-летие Олега Табакова: пройдут выставки, посвященные актеру и руководителю, вечера памяти с участием его учеников, совместные кинопроекты.

На фото: Владимир Машков (справа) и актер Сергей Угрюмов.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков (справа) и актер Сергей Угрюмов во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

И "Современник", и Театр Табакова отметят 90-летие Олега Табакова: пройдут выставки, посвященные актеру и руководителю, вечера памяти с участием его учеников, совместные кинопроекты.

На фото: Владимир Машков (справа) и актер Сергей Угрюмов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Владимир Машков также рассказал коллективам, что директором "Современника", его первым заместителем стала Марина Евса. "Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса", — сказал худрук.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков выступает во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

Владимир Машков также рассказал коллективам, что директором "Современника", его первым заместителем стала Марина Евса. "Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса", — сказал худрук.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сборе труппы артисту "Современника" Евгению Павлову, который проходит службу в зоне специальной военной операции, вручили благодарность мэра столицы "За плодотворную работу в области культуры в городе Москве".

Актер Евгений Павлов во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве

На сборе труппы артисту "Современника" Евгению Павлову, который проходит службу в зоне специальной военной операции, вручили благодарность мэра столицы "За плодотворную работу в области культуры в городе Москве".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураФотоТеатрОлег ТабаковВладимир МашковГалина ВолчекМосква
 
 
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