Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова

В "Современнике" и Театре Табакова прошли сборы коллективов
"Современник" 1 октября откроет 69-й сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища".
На фото: актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп "Современника", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве.
"Современник" 1 октября откроет 69-й сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища".
На фото: актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп "Современника", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве.
"Сегодня у нас важное событие: мы собрались большой театральной семьей, здесь две труппы – театра "Современник", Театра Олега Табакова и студенты нашей Театральной школы. Два наших любимых театра связаны одной историей, одними создателями. И в нашем сотрудничестве я вижу очень большие перспективы", — сказал Машков.
"Сегодня у нас важное событие: мы собрались большой театральной семьей, здесь две труппы – театра "Современник", Театра Олега Табакова и студенты нашей Театральной школы. Два наших любимых театра связаны одной историей, одними создателями. И в нашем сотрудничестве я вижу очень большие перспективы", — сказал Машков.
Артисты "Современника" в новом сезоне смогут присоединиться к работе в Театральной школе Олега Табакова.
На фото: актрисы Людмила Крылова, Марина Неёлова и Алена Бабенко (слева направо).
Артисты "Современника" в новом сезоне смогут присоединиться к работе в Театральной школе Олега Табакова.
На фото: актрисы Людмила Крылова, Марина Неёлова и Алена Бабенко (слева направо).
В "Современнике" планируются премьеры спектакля по повести Рустама Ибрагимбекова "Забытый август" и постановки "Старшая сестра" Алены Лаптевой по пьесе Александра Володина.
На фото: художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник", народный артист РФ Владимир Машков и актриса Светлана Иванова.
В "Современнике" планируются премьеры спектакля по повести Рустама Ибрагимбекова "Забытый август" и постановки "Старшая сестра" Алены Лаптевой по пьесе Александра Володина.
На фото: художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник", народный артист РФ Владимир Машков и актриса Светлана Иванова.
Осуществится и проект в рамках занятий по сценической речи "Творцы истории: Шаляпин" по опубликованным воспоминаниям великого артиста и его старшей дочери.
На фото: актриса Алена Бабенко.
Осуществится и проект в рамках занятий по сценической речи "Творцы истории: Шаляпин" по опубликованным воспоминаниям великого артиста и его старшей дочери.
На фото: актриса Алена Бабенко.
Также планируется премьерный показ постановки "Хранители". "У этого спектакля нет режиссера, над ним работали все задействованные студенты очно-заочного курса, который был создан в прошлом году. На нем обучаются артисты Театра Олега Табакова, которые окончили нашу Школу до получения диплома о высшем образовании, теперь у них есть такая возможность", — рассказал Машков.
На фото: Владимир Машков и актер Иван Стебунов.
Также планируется премьерный показ постановки "Хранители". "У этого спектакля нет режиссера, над ним работали все задействованные студенты очно-заочного курса, который был создан в прошлом году. На нем обучаются артисты Театра Олега Табакова, которые окончили нашу Школу до получения диплома о высшем образовании, теперь у них есть такая возможность", — рассказал Машков.
На фото: Владимир Машков и актер Иван Стебунов.
В "Современнике" пройдут мероприятия, посвященные юбилейному году Волчек. В музее театра 19 декабря откроется выставка, приуроченная к показу спектакля "Ревизор", где играла Галина Борисовна.
На фото: актер Сергей Юшкевич.
В "Современнике" пройдут мероприятия, посвященные юбилейному году Волчек. В музее театра 19 декабря откроется выставка, приуроченная к показу спектакля "Ревизор", где играла Галина Борисовна.
На фото: актер Сергей Юшкевич.
И "Современник", и Театр Табакова отметят 90-летие Олега Табакова: пройдут выставки, посвященные актеру и руководителю, вечера памяти с участием его учеников, совместные кинопроекты.
На фото: Владимир Машков (справа) и актер Сергей Угрюмов.
И "Современник", и Театр Табакова отметят 90-летие Олега Табакова: пройдут выставки, посвященные актеру и руководителю, вечера памяти с участием его учеников, совместные кинопроекты.
На фото: Владимир Машков (справа) и актер Сергей Угрюмов.
Владимир Машков также рассказал коллективам, что директором "Современника", его первым заместителем стала Марина Евса. "Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса", — сказал худрук.
Владимир Машков также рассказал коллективам, что директором "Современника", его первым заместителем стала Марина Евса. "Хотел бы представить вам своих заместителей. Ни один игрок не может выиграть матч сам. Эту большую работу надо делать сообща. Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора театра "Современник" – Марина Александровна Евса", — сказал худрук.
На сборе труппы артисту "Современника" Евгению Павлову, который проходит службу в зоне специальной военной операции, вручили благодарность мэра столицы "За плодотворную работу в области культуры в городе Москве".
На сборе труппы артисту "Современника" Евгению Павлову, который проходит службу в зоне специальной военной операции, вручили благодарность мэра столицы "За плодотворную работу в области культуры в городе Москве".