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Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку - РИА Новости, 01.10.2024
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02:15 01.10.2024
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Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку - РИА Новости, 01.10.2024
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку
Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:15
2024-10-01T02:15
в мире
экономика
сша
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.Она напомнила, что Трамп всеми силами стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. И тут он прав – многие государства спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов, чтобы не слишком зависеть от американского "большого брата".Однако введение тарифов вряд ли возымеет эффект – во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США лишь ускорится.Товары, на которые будут введены драконовские пошлины, просто уйдут другим контрагентам, а доверие к доллару и США в целом будет окончательно подорвано. За этом закономерно последуют проблемы с погашением огромного внешнего долга, заключила Бондаренко
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в мире, экономика, сша, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Экономика, США, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Эксперт Бондаренко: карательные тарифы Трампа лишь навредят США

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Она напомнила, что Трамп всеми силами стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. И тут он прав – многие государства спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов, чтобы не слишком зависеть от американского "большого брата".
Однако введение тарифов вряд ли возымеет эффект – во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США лишь ускорится.
Товары, на которые будут введены драконовские пошлины, просто уйдут другим контрагентам, а доверие к доллару и США в целом будет окончательно подорвано. За этом закономерно последуют проблемы с погашением огромного внешнего долга, заключила Бондаренко
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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В миреЭкономикаСШАДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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