https://ria.ru/20241001/tarify-1975626107.html
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку - РИА Новости, 01.10.2024
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку
Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:15
2024-10-01T02:15
2024-10-01T02:15
в мире
экономика
сша
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.Она напомнила, что Трамп всеми силами стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. И тут он прав – многие государства спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов, чтобы не слишком зависеть от американского "большого брата".Однако введение тарифов вряд ли возымеет эффект – во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США лишь ускорится.Товары, на которые будут введены драконовские пошлины, просто уйдут другим контрагентам, а доверие к доллару и США в целом будет окончательно подорвано. За этом закономерно последуют проблемы с погашением огромного внешнего долга, заключила Бондаренко
https://ria.ru/20240926/amerika-1974637249.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, сша, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Экономика, США, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку
Эксперт Бондаренко: карательные тарифы Трампа лишь навредят США