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Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку - РИА Новости, 01.10.2024

Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T02:15

2024-10-01T02:15

2024-10-01T02:15

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экономика

сша

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Идея Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализуема и вряд ли эффективна, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.Она напомнила, что Трамп всеми силами стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. И тут он прав – многие государства спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов, чтобы не слишком зависеть от американского "большого брата".Однако введение тарифов вряд ли возымеет эффект – во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США лишь ускорится.Товары, на которые будут введены драконовские пошлины, просто уйдут другим контрагентам, а доверие к доллару и США в целом будет окончательно подорвано. За этом закономерно последуют проблемы с погашением огромного внешнего долга, заключила Бондаренко

https://ria.ru/20240926/amerika-1974637249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, сша, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)