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В организации "Офицеры России" рассказали о батальоне бывших пленных ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
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15:07 01.10.2024 (обновлено: 15:08 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/svo-1975743488.html
В организации "Офицеры России" рассказали о батальоне бывших пленных ВСУ
В организации "Офицеры России" рассказали о батальоне бывших пленных ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
В организации "Офицеры России" рассказали о батальоне бывших пленных ВСУ
Добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских военнослужащих, в ходе спецоперации доказал свою преданность России, воюя на самых опасных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:07
2024-10-01T15:08
специальная военная операция на украине
россия
богдан хмельницкий
вооруженные силы украины
офицеры россии
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских военнослужащих, в ходе спецоперации доказал свою преданность России, воюя на самых опасных участках фронта, сообщил РИА Новости участник СВО, член совета организации "Офицеры России" Андрей Фокин. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось о том, что украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией. "Это такой отвлекающий маневр, чтобы просто сохранить свои жизни. Такие волнения могут происходить все чаще, но, естественно, прежде чем с ними идти на мирное урегулирование, пусть они сдаются в плен, пусть проводится комплекс необходимых фильтрационных мероприятий, пусть получают свое наказание, признают свои преступления", - сказал Фокин. После этого, по словам собеседника агентства, на усмотрение российских органов власти, пленные должны либо отсиживать тюремный срок, либо присоединяться к добровольческому формированию из бывших военнослужащих ВСУ. "В целом данное подразделение показывает себя с положительной стороны, потому что их кидают на достаточно тяжелые направления, на выполнение тяжелых задач, чтобы люди показали действием, что они на нашей стороне, что они действительно готовы воевать и понимают, против чего они воюют", - сказал Фокин. Он подчеркнул, что, поскольку подразделение формировалось из разных категорий лиц и подразделений ВСУ, отношение оказавшихся в его рядах бойцов оказалось различным. "Кто-то был действительно полноценно настроен, кто-то, не понимая до конца и не осознавая, что может быть дальше, просто пытался "переобуться", думая, что все сойдет с рук", - уточняет Фокин. При этом, по его словам, за бойцами осуществляется пристальный контроль, с ними работают сильные специалисты, которые оценивают их поведение и тактику. "Поэтому, если взять в целом, то мы видим положительную динамику данного подразделения", - заключил собеседник агентства. В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого - первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, - принесли присягу России. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября прошлого года.
https://ria.ru/20241001/svo-1975690112.html
https://ria.ru/20240930/obman-1975423166.html
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россия, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, офицеры россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Богдан Хмельницкий, Вооруженные силы Украины, Офицеры России, Безопасность
В организации "Офицеры России" рассказали о батальоне бывших пленных ВСУ

"Офицеры России": бывшие военнослужащие ВСУ доказали свою преданность России

© РИА НовостиДобровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских военнослужащих, в ходе спецоперации доказал свою преданность России, воюя на самых опасных участках фронта, сообщил РИА Новости участник СВО, член совета организации "Офицеры России" Андрей Фокин.
Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось о том, что украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией.
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"Это такой отвлекающий маневр, чтобы просто сохранить свои жизни. Такие волнения могут происходить все чаще, но, естественно, прежде чем с ними идти на мирное урегулирование, пусть они сдаются в плен, пусть проводится комплекс необходимых фильтрационных мероприятий, пусть получают свое наказание, признают свои преступления", - сказал Фокин.
После этого, по словам собеседника агентства, на усмотрение российских органов власти, пленные должны либо отсиживать тюремный срок, либо присоединяться к добровольческому формированию из бывших военнослужащих ВСУ.
"В целом данное подразделение показывает себя с положительной стороны, потому что их кидают на достаточно тяжелые направления, на выполнение тяжелых задач, чтобы люди показали действием, что они на нашей стороне, что они действительно готовы воевать и понимают, против чего они воюют", - сказал Фокин.
Он подчеркнул, что, поскольку подразделение формировалось из разных категорий лиц и подразделений ВСУ, отношение оказавшихся в его рядах бойцов оказалось различным. "Кто-то был действительно полноценно настроен, кто-то, не понимая до конца и не осознавая, что может быть дальше, просто пытался "переобуться", думая, что все сойдет с рук", - уточняет Фокин.
При этом, по его словам, за бойцами осуществляется пристальный контроль, с ними работают сильные специалисты, которые оценивают их поведение и тактику. "Поэтому, если взять в целом, то мы видим положительную динамику данного подразделения", - заключил собеседник агентства.
В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого - первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, - принесли присягу России. Батальон вошел в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября прошлого года.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБогдан ХмельницкийВооруженные силы УкраиныОфицеры РоссииБезопасность
 
 
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