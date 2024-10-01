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Курские студенты делают печки для российских военных - РИА Новости, 01.10.2024
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03:30 01.10.2024 (обновлено: 08:19 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/svo-1975635507.html
Курские студенты делают печки для российских военных
Курские студенты делают печки для российских военных - РИА Новости, 01.10.2024
Курские студенты делают печки для российских военных
Студенты Курского электромеханического техникума во время учебной практики делают печки для российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:30
2024-10-01T08:19
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛ, 1 окт – РИА Новости. Студенты Курского электромеханического техникума во время учебной практики делают печки для российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель директора по учебно производственной работе Сергей Рудчик. "Наши студенты машиностроительного профиля под руководством опытных мастеров производственного обучения с радостью взялись за изготовление этих печей, потому что с приближением холодов актуален вопрос обеспечения наших военных печками-буржуйками", - сказал Рудчик. По его словам, студенты на учебной практике работали с большим энтузиазмом, за несколько дней изготовили 16 печей, которые в данный момент отгружены военным. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240930/svo-1975508596.html
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Печки для российских военных от студентов Курского электромеханического техникума
Студенты Курского электромеханического техникума во время учебной практики делают печки для российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по учебно-производственной работе Сергей Рудчик.
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Курские студенты делают печки для российских военных

Студенты техникума в Курской области делают печки для российских военных

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КУРСКАЯ ОБЛ, 1 окт – РИА Новости. Студенты Курского электромеханического техникума во время учебной практики делают печки для российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель директора по учебно производственной работе Сергей Рудчик.
"Наши студенты машиностроительного профиля под руководством опытных мастеров производственного обучения с радостью взялись за изготовление этих печей, потому что с приближением холодов актуален вопрос обеспечения наших военных печками-буржуйками", - сказал Рудчик.
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По его словам, студенты на учебной практике работали с большим энтузиазмом, за несколько дней изготовили 16 печей, которые в данный момент отгружены военным.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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БезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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