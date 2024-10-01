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В США пожаловались на действия российского Су-35 в районе Аляски
В США пожаловались на действия российского Су-35 в районе Аляски - РИА Новости, 01.10.2024
В США пожаловались на действия российского Су-35 в районе Аляски
Глава североамериканского командование ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски, утверждая, что его РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T07:41
2024-10-01T07:41
2024-10-01T10:42
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Глава североамериканского командование ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски, утверждая, что его поведения якобы было "небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех". "Двадцать третьего сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российского военного самолета в опознавательной зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех - это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС", - приводятся слова генерала на странице NORAD в соцсети X. Командование также опубликовало видеозапись и несколько фотографий инцидента.
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аляска, norad, су-35, в мире
Аляска, NORAD, Су-35, В мире
В США пожаловались на действия российского Су-35 в районе Аляски
Глава командования ПВО США обвинил российский Су-35 в опасных маневрах у Аляски
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Глава североамериканского командование ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски, утверждая, что его поведения якобы было "небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех".
"Двадцать третьего сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российского военного самолета в опознавательной зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех - это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС", - приводятся слова генерала на странице NORAD в соцсети X.
Командование также опубликовало видеозапись и несколько фотографий инцидента.