Хоценко и Фрадков дали старт стройке жилья для сотрудников "Омсктрансмаша"
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель ПСБ Петр Фрадков дали старт строительству жилого комплекса для сотрудников "Омсктрансмаша"
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ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель ПСБ Петр Фрадков дали старт строительству жилого комплекса для сотрудников "Омсктрансмаша", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Центральном административном округе Омска построят две 16-этажные высотки общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров с паркингом и благоустроенной придомовой территорией. Первый камень жилого комплекса был заложен на площадке будущих домов для сотрудников крупнейшего оборонного предприятия региона 1 октября в Омске.
"Оборонно-промышленный комплекс сегодня решает стратегические задачи, важные для обеспечения национальной безопасности. Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу оказать поддержку людям, которые трудятся на благо родины. Через два года на этом месте появится жилой комплекс "Машиностроителей", в котором отметят новоселье сотрудники Омского завода транспортного машиностроения благодаря разработанной ПСБ программе. Сегодняшнее событие – это результат совместной работы Промсвязьбанка, правительства Омской области и завода. Признателен банку за участие в этой работе", - заявил Хоценко.
ЖК "Машиностроителей" станет первым проектом ПСБ по строительству жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области.
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"Для "Омсктрансмаша" забота о сотрудниках является одним из приоритетных направлений социальной политики. Мы всегда стремимся обеспечивать достойные условия труда и безопасность на рабочих местах, предоставляем льготы и меры поддержки. Теперь у нас появилась возможность помочь создать комфортные условия жизни для работников и их семей, которые смогут получить собственные квартиры с использованием льготной программы от Промсвязьбанка и Уралвагонзавода. При этом завод будет компенсировать часть процентов по ипотеке", - сказал генеральный директор "Омсктрансмаша" Василий Ковалёв.
Власти региона выделили земельный участок под застройку. Банк финансирует проект, застройщиком выступает его дочерняя организация.