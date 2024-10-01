США предоставляют свободу слова только своим гражданам, заявил Ассанж
Ассанж: США предоставляют свободу слова в мире только своим гражданам
© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Вашингтон утвердил в политике новую опасную правовую позицию, предоставляющую свободу слова в мире только гражданам США, заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, впервые публично выступив после освобождения из британской тюрьмы Белмарш.
"США утвердили новую опасную глобальную правовую позицию: только граждане США имеют право на свободу слова. Европейцы и граждане других стран не имеют права на свободу слова", - сказал Ассанж, выступая перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Трансляция выступления велась на YouTube-канале организации.
Как отметил журналист, Вашингтон заявляет, что закон о шпионаже действует и на граждан других стран вне зависимости от того, где они находятся. Таким образом, европейцы в Европе должны подчиняться американскому закону о секретности, не имея никаких инструментов защиты, когда дело касается правительства США.
"Американец в Париже, возможно, может говорить о том, что замышляет правительство США. Но для француза в Париже это станет преступлением без инструментов защиты, и он может быть экстрадирован", - сказал Ассанж.
По его словам, это создало опасный прецедент, другие страны последуют примеру США.
Основатель WikiLeaks заявил, что его случай пролил свет на то, насколько сильно разведслужбы вовлечены в репрессии против своих врагов, и что журналисты не должны преследоваться за свою работу.
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"Права журналистов и издателей в европейском пространстве находятся под серьезной угрозой. Международные репрессии не могут здесь стать нормой. Как один из двух крупных мировых институтов, устанавливающих нормы, ПАСЕ должна действовать", - сказал Ассанж.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США и был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.