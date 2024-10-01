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США заключили контракты на поставку систем защиты бронетехники для Украины
США заключили контракты на поставку систем защиты бронетехники для Украины - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили контракты на поставку систем защиты бронетехники для Украины
Министерство обороны США заключило два контракта общим объемом 61 миллион долларов на поставку систем активной защиты бронетехники от ракет, гранат и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:29
2024-10-01T02:29
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило два контракта общим объемом 61 миллион долларов на поставку систем активной защиты бронетехники от ракет, гранат и бронебойных снарядов для Украины, говорится в сообщении ведомства. Как указано в заявлении Пентагона, компании Simulation Technologies и Globe Tech LLC заключили с минобороны США соглашения на суммы 45,3 и 15,7 миллиона долларов соответственно на поставку систем активной защиты бронетехники Iron Fist Protection System A-kits. Срок исполнения по каждому из контрактов установлен 28 февраля 2026 года. Финансирование обеспечено из бюджета на возвратное финансирование Украины в 2024 финансовом году. Также из указанного бюджета Пентагон заключил контракт с компанией BAE Systems на сумму 15,9 миллиона долларов, который предусматривает поставку Украине системы кибербезопасности Raise the Bar Cybersecurity в срок до 31 марта 2026 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
США заключили контракты на поставку систем защиты бронетехники для Украины
Пентагон заключил два контракта на общую сумму 61 миллион долларов
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило два контракта общим объемом 61 миллион долларов на поставку систем активной защиты бронетехники от ракет, гранат и бронебойных снарядов для Украины, говорится в сообщении ведомства.
Как указано в заявлении Пентагона, компании Simulation Technologies и Globe Tech LLC заключили с минобороны США соглашения на суммы 45,3 и 15,7 миллиона долларов соответственно на поставку систем активной защиты бронетехники Iron Fist Protection System A-kits.
Срок исполнения по каждому из контрактов установлен 28 февраля 2026 года. Финансирование обеспечено из бюджета на возвратное финансирование Украины в 2024 финансовом году.
Также из указанного бюджета Пентагон заключил контракт с компанией BAE Systems на сумму 15,9 миллиона долларов, который предусматривает поставку Украине системы кибербезопасности Raise the Bar Cybersecurity в срок до 31 марта 2026 года.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.