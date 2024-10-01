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США заключили контракт на производство МБР Trident II
США заключили контракт на производство МБР Trident II - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили контракт на производство МБР Trident II
Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 миллиарда долларов на производство предназначенных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:36
2024-10-01T01:36
2024-10-01T02:23
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 миллиарда долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму 2 миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки (боеголовки - ред.) Warhead 93/Mark7", - указано в заявлении ведомства. Отмечается, что данный контракт также способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2029 года.Помимо контракта на производство МБР, Пентагон заключил с Lockheed Martin дополнительный контракт объемом порядка 1,2 миллиарда долларов, направленный на поддержку интеграции Trident II D2 и разработку навигационной подсистемы к ракетам. Срок исполнения данного контракта установлен до 29 сентября 2031 года.
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в мире, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Министерство обороны США, Lockheed Martin
США заключили контракт на производство МБР Trident II
США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму $2,1 млрд
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 миллиарда долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками, сообщили в Пентагоне.
"Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму 2 миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки (боеголовки - ред.) Warhead 93/Mark7", - указано в заявлении ведомства.
Отмечается, что данный контракт также способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании
.
Работы должны быть завершены к 30 сентября 2029 года.
Помимо контракта на производство МБР, Пентагон заключил с Lockheed Martin дополнительный контракт объемом порядка 1,2 миллиарда долларов, направленный на поддержку интеграции Trident II D2 и разработку навигационной подсистемы к ракетам. Срок исполнения данного контракта установлен до 29 сентября 2031 года.