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США заключили контракт на производство МБР Trident II

США заключили контракт на производство МБР Trident II - РИА Новости, 01.10.2024

США заключили контракт на производство МБР Trident II

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 миллиарда долларов на производство предназначенных... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:36

2024-10-01T01:36

2024-10-01T02:23

в мире

министерство обороны сша

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 миллиарда долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму 2 миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки (боеголовки - ред.) Warhead 93/Mark7", - указано в заявлении ведомства. Отмечается, что данный контракт также способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2029 года.Помимо контракта на производство МБР, Пентагон заключил с Lockheed Martin дополнительный контракт объемом порядка 1,2 миллиарда долларов, направленный на поддержку интеграции Trident II D2 и разработку навигационной подсистемы к ракетам. Срок исполнения данного контракта установлен до 29 сентября 2031 года.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, lockheed martin