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США заключили два контракта на исследования в интересах минобороны - РИА Новости, 01.10.2024
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01:27 01.10.2024 (обновлено: 01:30 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ssha-1975631121.html
США заключили два контракта на исследования в интересах минобороны
США заключили два контракта на исследования в интересах минобороны - РИА Новости, 01.10.2024
США заключили два контракта на исследования в интересах минобороны
США заключили два контракта на сумму более чем 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:27
2024-10-01T01:30
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили два контракта на сумму более чем 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа минобороны, заявили в Пентагоне. "Данный контракт предоставляет Центру информационного анализа министерства обороны, являющегося частью Центра технической информации, поддержку в исследованиях и разработках по всему министерству обороны", - говорится в заявлении ведомства в отношении каждой из сделок. В качестве подрядчиков для обоих контрактов указаны две группы американских компаний, включая American Systems, Parsons Government Services, Planning and Analysis, Apogee Engineering и другие. Обе группы, согласно описанию, получили идентичные контракты. Стоимость каждого составила 33 миллиарда 164 миллиона долларов. Уточняется, что работы будут проводиться в различных местах, определяемых индивидуальными заданиями, они должны завершиться в конце сентября 2027 года.
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США заключили два контракта на исследования в интересах минобороны

Пентагон заключил два контракта на сумму более чем 33 миллиарда долларов каждый

© Фото : DODПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США заключили два контракта на сумму более чем 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа минобороны, заявили в Пентагоне.
"Данный контракт предоставляет Центру информационного анализа министерства обороны, являющегося частью Центра технической информации, поддержку в исследованиях и разработках по всему министерству обороны", - говорится в заявлении ведомства в отношении каждой из сделок.
В качестве подрядчиков для обоих контрактов указаны две группы американских компаний, включая American Systems, Parsons Government Services, Planning and Analysis, Apogee Engineering и другие.
Обе группы, согласно описанию, получили идентичные контракты. Стоимость каждого составила 33 миллиарда 164 миллиона долларов. Уточняется, что работы будут проводиться в различных местах, определяемых индивидуальными заданиями, они должны завершиться в конце сентября 2027 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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