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"Еще одно поражение". США призвали готовиться к катастрофе

"Еще одно поражение". США призвали готовиться к катастрофе - РИА Новости, 01.10.2024

"Еще одно поражение". США призвали готовиться к катастрофе

Влияние Вашингтона на Латинскую Америку слабеет. Западные издания отмечают, что из-за бездействия администрации Джо Байдена ситуация на южном фланге... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:02

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Влияние Вашингтона на Латинскую Америку слабеет. Западные издания отмечают, что из-за бездействия администрации Джо Байдена ситуация на южном фланге американских интересов осложнилась: все больше стран региона смотрят в сторону России, Китая и Ирана. Почему Белый дом может забыть о "доктрине Монро" — в материале РИА Новости.Возмущение старого ястребаГлобальные изменения в мире, особенно там, где США традиционно играли большую роль, американские ястребы воспринимают болезненно. В статье "Роковая смерть доктрины" для Forbes бизнесмен и бывший кандидат в президенты от республиканцев Стив Форбс сделал вывод: потеря Вашингтоном Латинской Америки — предвестник катастрофы."Поворачиваясь спиной к доктрине Монро, мы даем понять, что Соединенным Штатам больше нельзя доверять руководство "Свободным миром", как это было после Второй мировой", — подчеркивает Форбс.Речь идет о принципах внешней политики, сформулированных в 1823-м президентом Джеймсом Монро. Латинскую Америку он провозгласил сферой влияния США и взял ее "под защиту" от вмешательства Европы. В 1904-м Теодор Рузвельт пошел еще дальше, наделив Белый дом правом единолично выполнять в регионе полицейские функции.Потом были две мировые войны и холодная — с СССР. Форбс очень высоко оценивает эффективность доктрины Монро в противостоянии с Москвой. Сегодня, по его словам, это вообще вопрос жизнеобеспечения, так как Китай, Россия и Иран заметно активизировались на данном направлении.Вопреки ВашингтонуКНР действительно крупнейший торговый партнер большинства латиноамериканских стран. Как пример угрозы американским интересам часто упоминают проект глубоководного порта в городе Чанкай в Перу. На строительство китайская компания Cosco и ее местный партнер уже потратили 1,3 миллиарда долларов.Согласно данным The Economist, торговый оборот между КНР и Латинской Америкой вырос с 18 миллиардов долларов в 2002-м до 450 миллиардов в 2022-м. В первую очередь Пекин укрепил сотрудничество с Бразилией, Чили и Перу. Причем это касается не только экономики, но и политики. Китайские дипломаты, число которых постоянно растет, хорошо разбираются в специфике региона, прекрасно владеют испанским и португальским языками.Американцы считают Чили своим сильнейшим партнером в Латинской Америке. Но энергетика этой страны контролируется компаниями из КНР почти на две трети. Также Пекин инвестирует в ключевые горнодобывающие и инфраструктурные проекты.Несмотря на усилия США, Москва тоже далеко продвинулась. Вопреки ожиданиям западных аналитиков, полноценно продолжает функционировать БРИКС, а Бразилия стала, по сведениям Financial Times, крупнейшим покупателем российского дизельного топлива.Вашингтон не смог добиться от стран Южной Америки и Карибского бассейна поддержки антироссийской позиции по Украине. Сделав это в Европе, здесь Байден натолкнулся на сопротивление.Иран также достиг немалых успехов, особенно в военно-технической сфере. Прежде всего это касается Венесуэллы и Боливии. Несколько договоров подписали в прошлом году с Никарагуа и Кубой. Теперь в Тегеране намерены существенно укрепить связи с Рио-де-Жанейро.Профессор аргентинского Университета Торкуато ди Телла Хуан Габриэль Токатлян считает американские внешнеполитические принципы двухвековой давности по-прежнему актуальными."Доктрина Монро — старая идея. Но ее еще не отправили на свалку истории", — отмечает он.Проблемы с соседомВ 2023-м Мексика опередила Китай по товарообороту с США. Однако и Харрис, и Трамп хотели бы укрепить протекционизм, что напрямую угрожает экономическим связям как со всеми латиноамериканскими странами в целом, так и с южным соседом в частности.Пекин тем временем стремительно расширяет торговлю с Мехико. Объем контейнерных перевозок за год увеличился на 33%. С января по июль прибавили еще 26,2%."Все больше китайских компаний переносят производственные мощности в Мексику. Они могут поставлять комплектующие, сырье и выпускать продукт там", — говорит Джордан Дюарт, президент Redwood Mexico, специализирующейся на трансграничной логистике.При этом недавно избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, судя по всему, не собирается беспрекословно выполнять указания Вашингтона, сохранив конструктивные отношения с Россией, сказал РИА Новости мексиканский политолог Марко Ромеро. "По ее словам, мы больше не будем посмешищем для всего мира", — добавил он.Вашингтону следует опасаться ухода Мехико из орбиты влияния, предупреждают СМИ. Байден дистанцировался от того, что происходит в Латинской Америке. Следующему президенту придется решать, как поступить в новых условиях. Однако реакция Белого дома может запоздать, и последствия станут необратимыми.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, мексика, джо байден, дональд трамп, клаудия шейнбаум, брикс, политика