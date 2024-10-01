"Еще одно поражение". США призвали готовиться к катастрофе
Западные СМИ предупредили о падении роли США в Латинской Америке
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Влияние Вашингтона на Латинскую Америку слабеет. Западные издания отмечают, что из-за бездействия администрации Джо Байдена ситуация на южном фланге американских интересов осложнилась: все больше стран региона смотрят в сторону России, Китая и Ирана. Почему Белый дом может забыть о "доктрине Монро" — в материале РИА Новости.
Возмущение старого ястреба
Глобальные изменения в мире, особенно там, где США традиционно играли большую роль, американские ястребы воспринимают болезненно. В статье "Роковая смерть доктрины" для Forbes бизнесмен и бывший кандидат в президенты от республиканцев Стив Форбс сделал вывод: потеря Вашингтоном Латинской Америки — предвестник катастрофы.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкВид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро
Вид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро
"Поворачиваясь спиной к доктрине Монро, мы даем понять, что Соединенным Штатам больше нельзя доверять руководство "Свободным миром", как это было после Второй мировой", — подчеркивает Форбс.
Речь идет о принципах внешней политики, сформулированных в 1823-м президентом Джеймсом Монро. Латинскую Америку он провозгласил сферой влияния США и взял ее "под защиту" от вмешательства Европы. В 1904-м Теодор Рузвельт пошел еще дальше, наделив Белый дом правом единолично выполнять в регионе полицейские функции.
Потом были две мировые войны и холодная — с СССР. Форбс очень высоко оценивает эффективность доктрины Монро в противостоянии с Москвой. Сегодня, по его словам, это вообще вопрос жизнеобеспечения, так как Китай, Россия и Иран заметно активизировались на данном направлении.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Вопреки Вашингтону
КНР действительно крупнейший торговый партнер большинства латиноамериканских стран. Как пример угрозы американским интересам часто упоминают проект глубоководного порта в городе Чанкай в Перу. На строительство китайская компания Cosco и ее местный партнер уже потратили 1,3 миллиарда долларов.
Согласно данным The Economist, торговый оборот между КНР и Латинской Америкой вырос с 18 миллиардов долларов в 2002-м до 450 миллиардов в 2022-м. В первую очередь Пекин укрепил сотрудничество с Бразилией, Чили и Перу. Причем это касается не только экономики, но и политики. Китайские дипломаты, число которых постоянно растет, хорошо разбираются в специфике региона, прекрасно владеют испанским и португальским языками.
© Depositphotos.com / mbonaparteВосход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
© Depositphotos.com / mbonaparte
Восход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
Американцы считают Чили своим сильнейшим партнером в Латинской Америке. Но энергетика этой страны контролируется компаниями из КНР почти на две трети. Также Пекин инвестирует в ключевые горнодобывающие и инфраструктурные проекты.
Несмотря на усилия США, Москва тоже далеко продвинулась. Вопреки ожиданиям западных аналитиков, полноценно продолжает функционировать БРИКС, а Бразилия стала, по сведениям Financial Times, крупнейшим покупателем российского дизельного топлива.
Вашингтон не смог добиться от стран Южной Америки и Карибского бассейна поддержки антироссийской позиции по Украине. Сделав это в Европе, здесь Байден натолкнулся на сопротивление.
Флаги стран — участниц группы БРИКС
Профессор аргентинского Университета Торкуато ди Телла Хуан Габриэль Токатлян считает американские внешнеполитические принципы двухвековой давности по-прежнему актуальными.
"Доктрина Монро — старая идея. Но ее еще не отправили на свалку истории", — отмечает он.
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин
Проблемы с соседом
В 2023-м Мексика опередила Китай по товарообороту с США. Однако и Харрис, и Трамп хотели бы укрепить протекционизм, что напрямую угрожает экономическим связям как со всеми латиноамериканскими странами в целом, так и с южным соседом в частности.
Пекин тем временем стремительно расширяет торговлю с Мехико. Объем контейнерных перевозок за год увеличился на 33%. С января по июль прибавили еще 26,2%.
"Все больше китайских компаний переносят производственные мощности в Мексику. Они могут поставлять комплектующие, сырье и выпускать продукт там", — говорит Джордан Дюарт, президент Redwood Mexico, специализирующейся на трансграничной логистике.
© AP Photo / Eduardo VerdugoКандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
При этом недавно избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, судя по всему, не собирается беспрекословно выполнять указания Вашингтона, сохранив конструктивные отношения с Россией, сказал РИА Новости мексиканский политолог Марко Ромеро. "По ее словам, мы больше не будем посмешищем для всего мира", — добавил он.
Вашингтону следует опасаться ухода Мехико из орбиты влияния, предупреждают СМИ. Байден дистанцировался от того, что происходит в Латинской Америке. Следующему президенту придется решать, как поступить в новых условиях. Однако реакция Белого дома может запоздать, и последствия станут необратимыми.