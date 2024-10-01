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Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 01.10.2024 (обновлено: 12:28 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975691840.html
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:04
2024-10-01T12:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаОсвобожденное село Крутой Яр в ДНР
Освобожденное село Крутой Яр в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Крутой Яр в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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