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Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:04
2024-10-01T12:04
2024-10-01T12:28
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Крутой Яр в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Крутой Яр в ДНР