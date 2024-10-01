https://ria.ru/20241001/sovfed-1975687877.html

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

С приходом Марка Рютте на пост генсека НАТО изменений в политике альянса по отношению к РФ не будет, это по определению экспансивный и жесткий альянс, заявил... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:53

2024-10-01T11:53

2024-10-01T11:53

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С приходом Марка Рютте на пост генсека НАТО изменений в политике альянса по отношению к РФ не будет, это по определению экспансивный и жесткий альянс, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Никаких изменений не предполагаю. НАТО - альянс по определению жесткий и экспансивный, личности в смысле определения стратегии играют второстепенную, иными словами - тактическую роль", - считает Косачев.

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в мире, россия, брюссель, марк рютте, константин косачев, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф