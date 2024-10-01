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В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
С приходом Марка Рютте на пост генсека НАТО изменений в политике альянса по отношению к РФ не будет, это по определению экспансивный и жесткий альянс, заявил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:53
2024-10-01T11:53
2024-10-01T11:53
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С приходом Марка Рютте на пост генсека НАТО изменений в политике альянса по отношению к РФ не будет, это по определению экспансивный и жесткий альянс, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации. "Никаких изменений не предполагаю. НАТО - альянс по определению жесткий и экспансивный, личности в смысле определения стратегии играют второстепенную, иными словами - тактическую роль", - считает Косачев.
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в мире, россия, брюссель, марк рютте, константин косачев, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, Брюссель, Марк Рютте, Константин Косачев, Йенс Столтенберг, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
Косачев: с приходом Рютте в НАТО изменений в политике альянса не будет