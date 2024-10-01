https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html

Томская и Иссык-Кульская области договорились о сотрудничестве

Томская и Иссык-Кульская области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 01.10.2024

Томская и Иссык-Кульская области договорились о сотрудничестве

Губернатор Томской области Владимир Мазур и полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев подписали соглашение о... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:39

2024-10-01T10:39

2024-10-01T11:34

томская область

киргизия

иссык-кульская область

владимир мазур

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ТОМСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщает администрация региона. "Владимир Мазур и Уланбек Далиев подписали соглашение и "дорожную карту" сотрудничества до 2026 года по таким направлениям, как промышленность и торговля; сельское хозяйство; наука и техника, образование, здравоохранение; информационные технологии; культура и искусство; туризм, спорт и молодежная политика; инвестиционная деятельность", - говорится в сообщении. В ходе церемонии подписания соглашения, которое проходило по видеосвязи, Мазур отметил, что Томская область – регион, наделенный богатыми природными ресурсами, обладающий мощным научно-образовательным комплексом, который решает задачи максимально эффективного использования этих ресурсов в экономике. "Знаю, что перед Иссык-Кульской областью стоят задачи внедрения информационных технологий в сельское хозяйство, повышения степени переработки сельскохозяйственной продукции, развития фитотехнологий. Будем рады поделиться своими успехами в этих направлениях", - сказал губернатор. Мазур отметил, что томские компании и университеты также обладают серьезной экспертизой в сфере геологоразведки и допустил, что с учетом значимости горнорудной промышленности для экономики Иссык-Кульской области, эта тема будет востребована в совместной работе. В свою очередь, Далиев отметил высокий потенциал межрегионального сотрудничества, обратив внимание на популярность томских университетов у молодежи Иссык-Кульской области. Он также пригласил делегацию Томской области с рабочим визитом в Киргизию. Подписанное соглашение также предусматривает оказание информационного содействия бизнесу обоих регионов о возможностях экспортных поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также лекарственных препаратов для ветеринарии, рассмотрение вопроса о проведении Дней культуры регионов и изучение перспектив запуска прямого авиасообщения.

https://ria.ru/20240927/natsproekty-1975087403.html

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иссык-кульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киргизия, иссык-кульская область, владимир мазур